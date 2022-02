Uetze

Knapp zwei Stunden haben Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Montag eine vermisste Person im Irenensee gesucht: Sie konnten letztlich den Einsatz abbrechen, weil sich die gesuchte Frau in ihrer Wohnung in Hannover befand.

Passanten trafen nach Aussage von Feuerwehrsprecher Uwe Richter zunächst auf einen hilflosen Mann am Irenensee. Sie alarmierten den Rettungsdienst, dessen Mitarbeiter sich an der Straße Eichenriede um den 88 Jahre alten Anwohner kümmerten. Dabei gab der Mann an, dass seine Partnerin ins eiskalte Wasser gefallen sein sollte. Deshalb riefen die Rettungskräfte unverzüglich gegen 1.40 Uhr die Ortsfeuerwehr Uetze zu Hilfe.

Vermisste befindet sich in Hannover

Die Feuerwehrleute suchten zunächst gemeinsam mit der Polizei in der näheren Umgebung und in der Wohnung des Mannes nach der Frau. Zeitgleich alarmierten sie die Taucher der Feuerwehr Burgdorf sowie die Ortsfeuerwehren Dollbergen und Hänigsen, um weitere Wärmebildkameras vor Ort zu haben. Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann sagte, neun Mitglieder der Tauchergruppe hätten sich auf den Weg nach Uetze gemacht – sie mussten allerdings nicht ins Wasser gehen. „Insgesamt 48 Feuerwehrleute, der Gemeindebrandmeister, Rettungsdienst und Polizei beteiligten sich an der Suche“, sagte Feuerwehrsprecher Richter.

Nach Aussage von Uetzes Polizeisprecherin Alexandra Frost verwickelte sich der 88-Jährige bei der Befragung durch die Einsatzkräfte in Widersprüche: So gab er an, dass die Frau ihn zunächst begleitet hatte, dann aber über einen Zaun geklettert und ins Wasser gegangen war. Kurze Zeit später habe er erzählt, dass er selbst aus einem Fenster gestiegen sei. Letztlich konnten die Beamten herausfinden, dass die Frau, die als vermisst galt, eine Wohnung in Hannover besitzt. Polizisten der Landeshauptstadt suchten die Adresse auf und fanden die 84 Jahre alte Bewohnerin unversehrt.

Gegen 2.30 Uhr endete der Einsatz für die Feuerwehrleute, der Mann wurde nach Aussage Richters in die Obhut eines Verwandten gegeben.

Von Antje Bismark