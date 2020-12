Uetze

Ein Blick auf die vergangenen zwölf Monate lohnt sich auch in diesem Jahr wieder für die Gemeinde Uetze – die Spannbreite der Themen reicht von Wolfsrissen über Freibäder ohne Verlustzone bis hin zu Windkraft. Auch wenn natürlich Corona das alles überlagernde Thema war.

Corona-Pandemie nimmt in Eltze ihren Beginn in Niedersachsen

Den Uetzer Ortsteil Eltze kennen seit dem 29. Februar viele Niedersachsen: Zum ersten Mal meldet das Gesundheitsamt der Region an diesem Sonnabend eine Corona-Infektion für das Bundesland. Ein 68 Jahre alter Mann aus dem Ort hatte sich bei einer Südtirol-Fahrt infiziert. 15 Kontaktpersonen finden sich seinerzeit auf der Eltzer Liste, darunter elf Schützen, mit denen der Erkrankte noch trainiert hatte. Die Gemeine reagiert prompt am Wochenende: Feuerwehr und Schützen sagen ihre Veranstaltungen ab, der sonntägliche Gottesdienst fällt aus, und Bürgermeister Werner Backeberg kündigt für den 2. März die Schließung von Schulen und Kitas an.

Im Laufe der folgenden Woche verzeichnet die Region vier Infektionen, 90 Menschen müssen in häusliche Quarantäne. Die Menschen in Eltze bleiben entspannt, auch als die ersten Sanitäter in Schutzanzüge im Ort ankommen. Noch ahnt niemand in dem Dorf, der Gemeinde und dem Rest der Republik, wie umfassend das Coronavirus seit diesem Tag das Leben bestimmt. Doch es dauert nur wenige Tage, dann steht die Organisation der Uetzer Nachbarschaftshilfe: In sozialen Netzwerken und über die Gemeinde finden sich mehr als 120 Menschen zusammen, die für Nachbarn einkaufen oder Botengänge übernehmen. Vereine und Verbände fungieren als Ansprechpartner für Betroffene, Kirchen und Verwaltung legen kurzfristig und erfolgreich den Corona-Nothilfefonds auf. Die Hilfsbereitschaft zieht sich durch das gesamte Jahr, so profitieren unter anderem Flüchtlingsfamilien von gespendeten Tablets und Notebooks, um am digitalen Unterricht teilnehmen zu können.

Denn im ersten Shutdown schließen Schulen und Kitas, Geschäfte und Restaurants. Die Gemeinde reagiert, indem sie während der Osterferien den Betrieben die Grundreinigung von Gebäuden in Auftrag gibt, Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten vorzieht. Doch Händler wie Ellen Schmidt fürchten um ihre Existenz: „Einen zweiten wochenlangen Shutdown würden die Geschäftsleute nicht verkraften“, sagt sie im September.

Ums Überleben kämpfen in diesem Jahr vor allem in Uetze aber auch Gastwirte wie Benjamin Koch, der außerhalb von Corona die Schützenfeste ausrichtet und sich nun mit einem Biergarten versucht zu retten. Einen kleinen Rummelplatz errichtet die Schaustellerfamilie Knosalla, die allwöchentlich ein neues Motto für die Besucher erfindet. Bis zum Jahresende ringen die Unternehmen um Kunden – bei stetig wechselnden Inzidenzwerten. So liegt Uetze im September an der Spitze der Region, im Oktober im unteren Bereich.

Von Wölfen, Hunden und Zäunen

Schafzüchter Michael Kage vertraut die Sicherheit seiner Tiere seinen Herdenschutzhunden an. Quelle: Sandra Köhler

Kaum ein Thema sorgt in diesem Jahr so sehr für eine emotionale Debatte wie die Frage, wie viele Wölfe das Uetzer Land verträgt. Dabei schauen Weidetierhalter vor allem auf zwei Tiere: die Fähe mit der Kennung GW1423f und den Rüden mit GW950m. Auf sie und ihr Rudel entfallen elf Risse, deshalb fordern die Tierhalter eine Obergrenze für Wölfe. Andere Uetzer indes lehnen diese Forderung mit den Worten ab, die Tierhalter sollten wolfsichere Zäune aufstellen. Schafzüchter Michael Krage aus Obershagen setzt hingegen auf Herdenschutzhunde – mit Erfolg.

Freibäder rutschen nicht in die Verlustzone

Schwimmmeister Dennis Brandes zeigt die fünf verschiedenfarbigen Bänder, die im Corona-Jahr das Schwimmen regeln sollen. Quelle: Martin Lauber

Später als geplant starten die Freibäder in Uetze und in Hänigsen in die Saison – und doch ziehen beide Einrichtungen am Ende eine positive Bilanz. Denn sie rutschen nicht in die Verlustzone, dank der aktiven Ehrenamtlichen und der treuen Badegäste.

Feuerwehr Uetze bezieht ihre neue Wache

Etwa 3,7 Millionen Euro kostet der Neubau. Quelle: privat

17 Monate dauert die Bauzeit des neuen Gerätehauses für die Ortsfeuerwehr Uetze – der Umzug nur einen Tag. Innerhalb weniger Stunden packen die Brandbekämpfer ihre Sachen ein und aus, dann melden sie ihre Einsatzbereitschaft wieder an. Der energetisch hochwertige Neubau mit einer Grundfläche von 1217 Quadratmetern kostet 3,5 Millionen Euro.

Trockenes Jahr: Feldberegnung rettet die Ernte

Auf einem Feld bei Schwüblingsen wird Mitte Juli die erste Winterbraugerste in der Gemeinde Uetze geerntet. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Feldberegnung hat die Ernte der Kartoffeln, Zwiebeln und des Getreides auf Uetzes Äckern gerettet. Dank des künstlichen Niederschlags konnten die Landwirte in diesem dritten trockenen Sommer in Folge auf ihren Feldern durchschnittlich bis gute Erträge erzielen.

Bauarbeiten im Windpark Immenberg beginnen

In puncto Windenergie gilt Uetze als Vorzeigekommune – dank der Anlagen wie am Immenberg. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

Bundesweit diskutiert die Politik über den Ausbau der regenerativen Energie – Uetze legt vor, zum Beispiel bei Windrädern. So gehen in diesem und im nächsten Jahr weitere Anlagen nördlich von Uetze und im Süden Uetzes, acht allein im Windpark Immenberg, in Betrieb. Das Ziel: In Uetze sollen 50 Windräder Strom produzieren.

32-Jähriger stirbt bei Unfall auf der B 444 bei Eltze

Auf der Bundesstraße 444 zwischen Eltze und B 214 ist am 1. Oktober ein Autofahrer tödlich verunglückt. Quelle: Christian Elsner

Ein 32-jähriger Mann aus Ilsede ist am 1. Oktober auf der Bundesstraße 444 zwischen Eltze und der B 214 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war bei dichtem Nebel mit seinem Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen der zahlreichen Straßenbäume geprallt. Die Eltzer Feuerwehr konnte den Fahrer schnell aus dem Wrack befreien, doch er starb noch an der Unfallstelle.

Menschen des Jahres

Der neue Landvolkpräsident: Holger Hennies aus Schwüblingsen. Quelle: privat

Der Schwüblingser Landwirt Holger Hennies ist Anfang Dezember zum neuen Präsidenten des niedersächsischen Landvolks gewählt worden. Am 1. Januar tritt der 51-Jährige sein Amt an. Viele Baustellen – vom Tierschutz über die Feldberegnung bis zum Niedersächsischen Weg – warten auf ihn.

Die neue Umweltsachbearbeiterin: Ramona Bunkus. Quelle: Martin Lauber

Vom Umweltbundesamt nach Uetze ins Rathaus: Dort kümmert sich Ramona Bunkus als Umweltsachbearbeiterin um Themen wie Biodiversität, Klimaschutz, Altlasten, Pachtflächen und Gewässer. Die 34-Jährige folgt auf Johannes Leßmann.

Uetzes neuer Ehrenbürger: Naturschutzbeauftragter Erhard Zander aus Hänigsen. Quelle: Antje Bismark

Erhard Zander aus Hänigsen setzt sich seit mehr als 40 Jahren mit Erfolg für die Natur ein. Er hat Lebensräume für Amphibien, Eulen, Insekten und Störche geschaffen. Für dieses ehrenamtliche Engagement hat die Gemeinde Uetze dem Naturschutzbeauftragten die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Zitat des Jahres

„Corona hat Uetzes Sparbemühungen auf einen Schlag vernichtet. Das wirft uns mindestens ein Jahrzehnt zurück.“

Bürgermeister Werner Backeberg

Von Antje Bismark und Anette Wulf-Dettmer