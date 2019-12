Uetze

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen – und es ist Zeit für einen Jahresrückblick. Was ist in Uetze in den vergangenen zwölf Monaten alles passiert? Was hat die Menschen bewegt? Ein Überblick.

Großbrände zerstören Firmenhallen

Zwei große Brände bescheren der Feuerwehr in Uetze und den Nachbarorten viel Arbeit: Zunächst brennt am 16. Juni eine Halle der Hermann Brockmann Recycling GmbH an der Rudolf-Diesel-Straße komplett aus. Gut 110 Feuerwehrleute bringen die Flammen schnell unter Kontrolle. In der Nacht zum 26. Juni steht ein Hallenkomplex auf dem ehemaligen Prakla-Gelände in Flammen, 160 Feuerwehrleute rücken aus und kämpfen über Stunden gegen das Feuer. Sie können nur das nördliche der vier sogenannten Hallenschiffe retten. Die Polizei spricht von einem Millionenschaden.

Lastwagen donnern durch Hänigsen

Die Anwohner von Hänigsen erleben seit September eine besondere Verkehrs- und Lärmbelastung. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Im September bekommen die Einwohner Hänigsens einen Vorgeschmack auf die Transporte zum Wathlinger Kaliberg: Lastwagen reiht sich an Lastwagen, um Materialien zur Baustelle des Recyclingplatzes am Fuße der Halde zu bringen. Das löst den Protest von Anwohnern und Politikern aus, sie fordern eine Umleitung.

Ackerstrom stellt Windräder auf

Die Vorbereitungen dauern Wochen, doch noch vor Jahresende nimmt Ackerstrom drei neue Windräder in Betrieb. Quelle: Antje Bismark

Die Bürgergesellschaft Ackerstrom Uetze-West nimmt kurz vor Jahresende drei Windräder zwischen Uetze, Katensen und Krätze in Betrieb – in einer Zeit, in der in Deutschland und Uetze kaum noch Windräder gebaut werden. Nach der Senvion-Pleite im April hat die Firma Baywa re das Repowering des Windparks zwischen Uetze und Katensen gestoppt.

Zitat des Jahres

„Wir gehen derzeit von rund 70.000 Euro Baukosten aus“, sagt Pastor Steffen Lahmann zum Umbau der denkmalgeschützten St.-Nicolai-Kirche zu einem Dorfzentrum.

In Eltze gibt es jetzt eine Tagesmutter

Eine Tagesmutter betreut in Eltze seit Dezember die Kinder von Mitarbeitern eines Seniorenheims. Quelle: Sandra Köhler

Ulrich Tiebel hat in Eltze gut 2 Millionen Euro in den Ausbau des Seniorenheimes Haus Monika investiert. Neben einer Cafeteria und zehn weiteren Wohnungen gibt es auf dem Nachbargrundstück eine Tagesmutter für Kinder der Mitarbeiter und externe Familien.

Die Zahl des Jahres: 40 Millionen Euro

40 Millionen Euro investiert die August Koehler Gruppe aus Oberkirch in das neue Biomassekraftwerk in Dollbergen, das Strom für 17.000 Haushalte produzieren soll.

Schwüblingsen heizt mit Holz

Im Frühjahr meldet die Energiegenossenschaft Schwüblingsen, dass bereits 60 Häuser an das Nahwärmenetz angeschlossen sind – weitere knapp 30 Gebäude folgen im Laufe des Jahres. Die Besitzer heizen damit klimaneutral dank eines Hackschnitzelofens für Holz.

Eike Dralle (links) und Jan Brennecke werfen einen Blick auf die Holzahackschnitzelheizungsanlage und den Abgasfilter (vorn links). Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Dedenhausen will Gasthaus kaufen

Einer ganz neuen Aufgabe stellt sich die Zukunftswerkstatt in Dedenhausen seit Jahresbeginn: Die Aktiven wollen das letzte Gasthaus des Ortes als Dorftreffpunkt erhalten. Dafür wollen sie eine Genossenschaft gründen, die die Gaststätte erwirbt.

Eine Genossenschaft soll das Gasthaus Zum Bahnhof in Dedenhausen erwerben. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Neue Sensoren für Blitzer in Altmerdingsen

Seit Januar funktioniert der Blitzer in Altmerdingsen in Richtung Uetze nicht mehr – der in Richtung Burgdorf fällt seit drei Jahren aus. Im Dezember schließlich rücken Bauarbeiter an, um neue Sensoren für die Starenkästen in die Fahrbahn einzubauen.

Die Menschen des Jahres

Ann-Christin Drewke ist neue Gleichstellungsbeauftragte. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Ann-Christin Drewke übernimmt am 16. Mai die halbe Stelle der Gleichstellungsbeauftragen im Uetzer Rathaus – sie folgt auf Luisa Arndt, die zur Stadt Minden gewechselt war. Drewke ist unter anderem beteiligt an Einstellungsverfahren im Rathaus.

Götz-Rüdiger Römmert. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Götz-Rüdiger Römmert stirbt im November nach langer, schwerer Krankheit mit 85 Jahren. Er leitete von 2008 bis 2016 den Seniorenbeirat der Gemeinde, engagierte sich im Heimatverein und war der letzte Bürgermeister der selbstständigen Gemeinde Dollbergen.

IGS-Direktor Frank Stöber wechselt im September überraschend ins Kultusministerium des Landes und leitet dort künftig das Büro von Minister Grant Hendrik Tonne. Vier Jahre stand Stöber als streitbarer Geist an der Spitze der Aurelia-Wald-Gesamtschule.

Frank Stöber ist ins niedersächsische Kultusministerium gewechselt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Von Friedrich-Wilhelm Schiller