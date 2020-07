Dedenhausen

Die CDU-Regionsfraktion will schnellstens weitere Parkplätze am Bahnhof in Dedenhausen schaffen. Damit greifen die Regionspolitiker den Vorschlag der Jungen Union (JU) Uetze auf. Der CDU-Nachwuchs möchte am Dedenhäuser Bahnhof, den täglich auch viele Berufspendler aus den Nachbarlandkreisen ansteuern, nicht nur zusätzlichen Parkraum, zudem die Elektromobilität fördern. Dafür sollen auf den Park-and-ride-Anlagen E-Ladesäulen installiert werden.

Drei bis fünf Kilowatt Ladeleistung pro Parkplatz würden dort reichen, erklärte der JU-Vorsitzende Janik Ricke bei einem Ortstermin mit CDU-Regionspolitikern und Karin Pfitzner vom Fachbereich Verkehr der Region Hannover. „Da die Standzeiten in der Regel einen Arbeitstag dauern, reicht diese Zeit aus, um mit dem Fahrzeug anschließend weit über das Gemeindegebiet hinaus zu fahren.“ Solche Anlagen sollten auch auf dem neuen Park-and-ride-Platz am Dollberger Bahnhof aufgestellt werden, lautet die Forderung des CDU-Nachwuchses.

Anzeige

Region will Entwicklung in Dollbergen abwarten

Pfitzner erklärte, dass die Region durchaus die Notwendigkeit sehe, in Dedenhausen weitere Parkplätze zu schaffen. Doch zunächst solle die neue Park-and-ride-Anlage in Dollbergen gebaut werden. „Der Baubeginn ist für den Herbst geplant“, sagte Pfitzner. Dort werde es rund 100 Parkplätze mehr geben als bisher, sodass möglicherweise zahlreiche Pendler, die bislang in Dedenhausen in die Züge einsteigen, in den Nachbarort fahren werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Karin Pfitzner vom Fachbereich Verkehr der Region Hannover im Gespräch mit Mitgliedern der CDU-Regionsfraktion und dem JU-Vorsitzenden Janik Ricke (Siebter von links). Quelle: Anette Wulf-Dettmer

6000 Euro pro Stellplatz

Pfitzner verwies zudem auf die Zunahme der Arbeit im Homeoffice infolge der Corona-Pandemie. Derzeit werde davon ausgegangen, dass auf lange Sicht rund 20 Prozent der Arbeitsplätze in Bürogebäuden überflüssig sein werden. „Vielleicht ist die Erweiterung der Dollberger Anlage dann ja ausreichend“, sagte sie. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren auch beim Ortstermin in Dedenhausen erkennbar. Zahlreiche Parkplätze südlich und nördlich der Gleise waren frei.

Voraussetzung für eine Erweiterung in Dedenhausen ist laut Pfitzner der Kauf einer bahnhofsnahen Fläche. In der Gemeinde Uetze gebe es die Idee, ein Feld nördlich der Bahngleise zu erwerben. Erst dann könne die Planung beginnen. „Für jeden neuen Stellplatz, den wir bauen wollen, müssen wir einen Wildparker nachweisen“, erklärte Pfitzner. Die Kosten pro Stellplatz liegen bei circa 6000 Euro inklusive Grunderwerb.

Schlossarek : „Wir müssen schneller werden“

Bernhard Schlossarek, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Regionsversammlung, sieht allerdings Eile geboten. Er plädierte dafür, sofort in die Planungen für Dedenhausen einzusteigen. Werktags seien vor der Corona-Krise nahezu alle 113 Autostellplätze belegt gewesen. „Wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, müssen wir schneller und effektiver werden. Die Planung dauert zu lange“, betonte er. Schlossarek sieht in der Region insgesamt einen Mangel an Parkplätzen für Pendler, die in Hannover arbeiten. „Wir haben täglich rund 160.000 Einpendler, 95.000 kommen aus der Region und 60.000 aus benachbarten Landkreisen. Doch für sie stehen regionsweit nur rund 7000 Parkplätze zur Verfügung.“

Die Junge Union wünscht sich aber nicht nur mehr Parkplätze für Autos, sondern auch weitere Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder. Pfitzner verwies in diesem Zusammenhang auf die Bike-and-ride-Offensive der Deutschen Bahn. Die Gemeinde Uetze hat sich laut Regionsabgeordneter Marion Gellermann bereits dafür beworben.

Zugangebot wird vorerst nicht ausgeweitet

Zwei weitere Wünsche der Jungen Union Uetze kann die Region hingegen nicht erfüllen: Eine engere Taktung der Züge wird erst dann möglich sein, wenn der Bahnhof in Hannover erweitert worden ist. Auch längere Bahnsteige für längere Züge für die steigende Zahl an Pendlern wird es auf der Strecke Hannover– Wolfsburg vorerst nicht geben. Denn die Nachbarkreise wollen nicht investieren.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer