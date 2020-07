Uetze

In der katholischen St.-Matthias-Kirche in Uetze werden ab Sonnabend, 11. Juli, wieder Gottesdienste gefeiert. Das hat Pfarrer Martin Karras am Freitag mitgeteilt. Die Katholiken in Uetze ebenso wie in Hänigsen gehören zur Burgdorfer St.-Nikolaus-Gemeinde. Vom 11. bis 25. Juli kommt die Gemeinde jeweils sonnabends um 18 Uhr zum Gottesdienst zusammen. Ab August wird die Messe immer sonntags ab 9 Uhr gefeiert, erstmals am 2. August.

Pfarrer Karras weist darauf hin, dass die Gemeindemitglieder ihre Teilnahme anmelden müssen, damit die Abstandsregeln im Gotteshaus eingehalten werden können. Das Pfarrbüro in Burgdorf nimmt die Anmeldungen jeden Dienstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr unter Telefon (05136) 809290 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer