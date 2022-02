Uetze

In Uetze soll in Zukunft eine ungehinderte und unkontrollierte Vermehrung von Hauskatzen verhindert werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einer entsprechenden Katzenschutzverordnung mit großer Mehrheit zugestimmt.

Erreicht werden soll das Ziel mit einer Kastrations-, Chip- und Registrierungspflicht für Hauskatzen, die sich regelmäßig und unkontrolliert im Freien bewegen. In der Verantwortung stehen sowohl die Halter von Hauskatzen als auch Tierfreunde, die regelmäßig freilebende, verwilderte Katzen füttern. Sie müssen die Katzen ab einem Alter von sechs Monaten von einem Tierarzt kastrieren und chippen lassen. Danach müssen sie die Tiere registrieren. Das ist kostenlos auf den folgenden Haustierregistern möglich: Deutsches Haustierregister FINDEFIX des Deutschen Tierschutzbundes e.V. und Tasso e.V.

Dass es der Gemeinde ernst ist mit der neuen Verordnung, zeigt die empfindliche Strafe, die Katzenhaltern droht, die gegen die Auflagen verstoßen. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden.

Verwilderte Katzen sind oft schwer krank

Das Veterinäramt der Region unterstützt den Erlass einer Katzenschutzverordnung für das Uetzer Gemeindegebiet. Zwar gebe es keine näheren Informationen über die Situation freilebender Katzen in Uetze. Aber grundsätzlich berge schon das Vorkommen freilebender Katzen in einer Gemeinde Gesundheitsgefahren für Hauskatzen mit Freigang sowie die Gefahr einer unkontrollierten Vermehrung, erklärt die Amtstierärztin. Das bestätigen Zahlen, die das Burgdorfer Tierheims nennt. Beispielsweise wurden dort im Zeitraum vom 11. August 2019 bis zum 22. Januar 2020 zwölf Katzen mit schweren Erkrankungen wie Katzenschnupfen, Krampfanfälle, Herpes und Mycoplasmen aufgenommen. In sieben Fällen mussten die Tiere nach Angaben des Heims trotz großer Bemühungen und wochenlanger intensiver Behandlung und Pflege eingeschläfert werden. In zwei weiteren Fällen lebten die Tiere mit bleibenden Schäden weiter.

Die private Katzenhilfe im Raum Burgdorf, Lehrte und Celle, die ihre Arbeit allein mit Spenden finanziert, kümmert sich seit vielen Jahren um streunende Katzen. Das sei oft sehr aufwendig, berichten die ehrenamtlichen Helfer. Freilebende Katzen, insbesondere auf großen Hofstellen, würden sie aufwendig anfüttern, einfangen und dann dem Tierarzt zur Kastration und Kennzeichnung vorstellen. Seit dem Jahr 2003, so schätzt die Katzenhilfe, würden in Uetze jedes Jahr 15 bis 20 Tiere eingefangen, kastriert, zurückgebracht oder in ein Zuhause vermittelt.

Gefahr für Menschen und Wildtiere

Die Gemeinde will mit ihrer Verordnung erreichen, dass die Zahl entlaufener, ausgesetzter und vernachlässigter Hauskatzen zurückgeht. Dadurch soll das Risiko für Hauskatzen mit Freilauf, Wildtiere und nicht zuletzt für Menschen minimiert werden, sich mit gefährlichen Krankheiten zu infizieren. Denn Katzen, die weder regelmäßig gefüttert und gepflegt werden, seien oft mit Krankheiten infiziert. Die Hauptinfektionsquelle seien deren Ausscheidungen. Als besonders herausragende Gefahren nennt die Gemeindeverwaltung die Feline Infektiöse Peritonitis (FIP/Coronavirus), den Katzenschnupfen (Calici- und Herpesvirus), die Feline Leukose und Parasitenbefall durch Würmer, Flöhe, Zecken und Milben.

Die Katzenschutzverordnung tritt in Kraft am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung. Einen genauen Termin hat die Gemeinde jedoch noch nicht genannt. Andere Kommunen in der Region Hannover, darunter auch Burgdorf, haben bereits eine solche Schutzverordnung.

Von Anette Wulf-Dettmer