Keine neuen Corona-Fälle in Uetze – Zahl der Infizierten sinkt auf 23

Uetze

Die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist seit Freitag, 23. Oktober, leicht zurückgegangen. Das Gesundheitsamt der Region meldet am Montagmittag nur noch 23 aktuelle Corona-Fälle nach 25 am vergangenen Freitag. Weil es keine Neuinfektionen gegeben hat, ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz von 97,2 auf 48,8 gefallen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden 129 Uetzer positiv auf den Sars-CoV2-Erreger getestet.

Regionsweit ist der Inzidenzwert hingegen weiter gestiegen. Am Montagnachmittag lag er bei 55,2. Damit gelten nach wie vor die strengeren Auflagen, die die Regionsverwaltung nach am Freitag erlassen hat – und zwar in allen Kommunen, auch in denen mit fallendem Inzidenzwert.

Anzeige

In Lehrte gelten am Montagmittag 58 Menschen als akut infiziert, der Inzidenzwert steigt damit auf 80,3. Für Sehnde sind 14 Corona-Infizierte bei einem Inzidenzwert von 38. In Burgdorf entspannt sich die Lage weiter: Aktuell sind 19 Infizierte gemeldet, und der Inzidenzwert sinkt damit auf 15,9. Das ist nach Pattensen (13,4) der niedrigste Wert aller Regionskommunen.

Von Anette Wulf-Dettmer