Eltze

Die Kinder aus dem Hort an der Grundschule Eltze bekommen neue Räume. Die Gemeinde stellt für sie auf dem Schulgrundstück an der Ecke Plockhorster Straße/Welle ein kleines Gebäude in Modulbauweise auf. Die Kommune leiht die Container für fünf Jahre. Danach soll der Hort in das jetzige Feuerwehrhaus ziehen, denn die Ortsfeuerwehr erhält einen Neubau.

Nach Auskunft des Leiters des kommunalen Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof, Frank Hacke, besteht das geplante kleine Hortgebäude aus zwei größeren und einem kleinen Modul. „Das kleine Modul ist der Eingangsbereich. Von da aus geht man in die Räume des Horts“, sagt Hacke.

Derzeit ist der Hort in einem Klassenraum der Schule untergebracht. „Wir benötigen im nächsten Schuljahr in Eltze voraussichtlich aber fünf Klassenräume“, sagt Hacke. Im Moment sehe es so aus, dass die erste Klasse zweizügig wird. Dann sei für den Hort kein Platz mehr. Ob der erste Jahrgang tatsächlich geteilt werden müsse, lasse sich aber erst nach den Anmeldungen der Schulanfänger sagen.

Standortsuche war schwierig

Überlegungen, Container für den Hort aufzustellen, hatte es bereits 2019 gegeben. Nach Hackes Worten war es schwierig, auf dem Schulgelände einen geeigneten Standort zu finden: „Es liegen viele Kanäle auf dem Grundstück“. Im Spätsommer vorigen Jahres stellte die Gemeinde bei der Region Hannover den Bauantrag. Die Baugenehmigung verzögerte sich, weil das Baumt einen Nachweis für die Standsicherheit forderte. Seit Februar liegt die Genehmigung vor. Der Baubeginn steht unmittelbar bevor. „Das Baufeld ist vermessen“, sagt Hacke. Der Bauzaun steht. In der Woche ab 26. April sollen die Fundamente gegossen werden.

„Wir gehen davon aus, dass alles bis zu den Sommerferien fertig wird, wenn es so läuft, wie wir es uns vorstellen“, sagt der Eigenbetriebsleiter. Derzeit könne man jedoch Verzögerungen auf den Baustellen nicht ausschließen. Baustoffe seien knapp.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller