Hänigsen

Gute Unterhaltung bei Kirchgängern und jenen, die nicht bibelfest sind, verspricht am Freitag, 18. Oktober, das Kabarett “Wort zum Sonntag“ mit Ingmar Maybach. Er verspricht seinem Publikum eine christlich-satirische Unterhaltung mit einem Blick hinter die kirchlichen Kulissen sowie mit dem Brückenschlag zwischen Politik und Religion. Pfarrer Maybach bearbeite die Themen mit den satirischen Mitteln der „heute-Show“, heißt es in der Einladung. Und selbst den Tod nehme er sprichwörtlich auf die Schippe, von der auch ein Kabarettist nicht mehr springen könne.

„Der Spaßmacher Gottes“ urteilen Kritiker. Es sei ein großer Spaß für alle, die einen neuen Blick auf kirchliches Treiben und Selbstverständnis wagen wollen. Die Besucher müssten nicht bibelfest sein, um über die zugespitzten Aussagen des Soziologen, Theologen und Kabarettisten lachen zu können.

Info: Der Kabarett-Abend beginnt am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Hänigsen. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro im Pfarrbüro und bei Schüler & Asnet. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Von Antje Bismark