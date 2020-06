Hänigsen

Zur Mittagszeit brach in der Kita Schneckenhaus im Uetzer Ortsteil Hänigsen regelmäßig Hektik aus: Die Erzieher mussten im Gruppenraum die Stühle und Tische rücken, um so Platz fürs Mittagessen zu schaffen. Weil an den Tischen im Gruppenraum nicht für alle Platz war, mussten einige Kinder sogar auf dem Flur sitzen und essen. Doch das ist nun vorbei: Die Kindertagesstätte Schneckenhaus in Hänigsen hat seit Freitag offiziell eine Mensa.

Bürgermeister Werner Backeberg hatte kürzlich bei einer Fahrradtour einen Blick durch die Fenster des Anbaus am Kreuzdornring geworfen und war nach eigener Aussage begeistert. Besonders stolz sei er, dass der Bau innerhalb des Budgets geblieben war, erklärte der Rathauschef bei der offiziellen Eröffnung. „960.000 Euro hatten wir angesetzt, 950.000 Euro betragen die Kosten“, sagte er.

136 Quadratmeter groß ist der lichtdurchflutete Anbau. Sein Innenleben: ein Essensraum mit 30 Sitzplätzen, eine pädagogische Küche, in der die Kinder gemeinsam mit den Erziehern kochen können, sowie eine Hygiene- und Spülküche, in der bis zu 90 Essen pro Tag zubereitet werden können. „Die Küche hat alles, was man gebrauchen kann“, sagte Koch Pascal Basteck. „Und sie ist auch leicht sauber zu halten“, ergänzte er mit einem Lachen.

Pascal Basteck, kocht täglich für alle in der Kita Schneckenhaus. Quelle: Mark Bode

„Es wird in Zukunft deutlich entspannter ablaufen“

„Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, die Essen für die Kinder vernünftig auszugeben“, sagte Kita-Leiterin Anna Moor. „Es wird in Zukunft deutlich entspannter ablaufen.“ Einzig über die abgesagte Eröffnungsfeier sei sie traurig. „Wir hätten gerne groß gefeiert mit Kindern, Eltern und Kooperationspartnern“, erklärte sie. Doch wegen Corona wurde es ein kleiner Kreis aus Mitarbeitern und Vertretern der Politik.

Hänigsens Ortsbürgermeister Norbert Vanin erinnerte an die teils langanhaltenden Diskussionen in den politischen Gremien. „Es gab einige Politiker, die sagten, dass man keinen Speiseraum braucht. Die Kinder könnten doch in den anderen Räumen essen. Aber Arbeitnehmer essen auch in der Kantine und nicht am Büroplatz. So fand sich – zum Glück – schließlich doch eine Mehrheit für den Speiseraum für die Kinder.“

In der pädagogischen Küche können die Kinder künftig gemeinsam mit ihren Betreuern kochen und backen. Quelle: Mark Bode

Baulärm erschwert Arbeit für Erzieher

Bereits 2017 wurden die Bauanträge gestellt: Doch es dauerte zwei Jahre bis im Frühjahr 2019 die Bauarbeiter begannen. „Das war eine sehr spannende und auch anstrengende Zeit“, sagte Kitaleiterin Moor. Die Kita-Kinder hätten es genossen, stundenlang die Bauarbeiten durch den Zaun zu verfolgen. „Es war mit dem Baulärm, dem Staub und den umherlaufenden Arbeitern aber nicht so leicht für die Kollegen.“ Die Arbeiten sollten ursprünglich im Dezember 2019 abgeschlossen werden. „Wir haben mit einem Jahr immer noch eine sehr gute Bauzeit“, betonte Backeberg.

Zwar ist in der Kita aufgrund der Corona-Pandemie noch kein regulärer Betrieb mit 93 Kindern möglich, von denen 85 ein Mittagessen erhalten. 15 Kinder befinden sich derzeit in der Notbetreuung. „Für die gibt es täglich ein Essen“, sagte Moor.

Von Mark Bode