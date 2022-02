Uetze

Seit 100 Tagen leitet Florian Gahre die Uetzer Verwaltung – von Beginn an im Krisenmodus wegen der Corona-Pandemie. Inzidenz, impfen, testen: Dieser Dreiklang hat die Arbeit in weiten Teilen bestimmt, dennoch hat der 39-Jährige in den ersten Monaten auch erste Weichen stellen können.

Wie würden Sie Ihren Amtsantritt beschreiben?

Als Start in einer sehr dynamischen Lage. Am 1. November war die Inzidenz ja noch so, dass wir fast ein Summerfeeling hatten. Aber dann kam eine Woche später Omikron und hat alles verändert. Die Lage war sehr unübersichtlich, und im Gegensatz zum Krisenstab der Feuerwehr in Hamburg hatte ich plötzlich die Gesamtverantwortung dafür, dass neben der Feuerwehr auch Kitas, Sozialamt und Winterdienst als kritische Infrastruktur auch in der Pandemie weiter funktionieren. Die Karenzzeit zum Einarbeiten fehlte komplett.

Worin lagen denn Ihre ersten Aufgaben?

Ich hätte mich gern informiert, an welchem Punkt wir uns beispielsweise bei einem Aufstellungsbeschluss oder einem B-Planverfahren befinden. Dafür aber gab es keine Zeit. Stattdessen habe ich auf der einen Seite bei Unternehmen dafür geworben, schnell die Testkapazität zu schaffen, und bei der Region darum gekämpft, dass Anträge dafür aus Uetze schnell bearbeitet werden. Denn wir sind eine Flächenkommune und die Menschen oft auf Busse angewiesen, um zum Kinderarzt oder zum Einkaufen zu kommen. Wenn sie sich dann für 3G nicht testen können, ist das quasi ein Lockdown. Uns traf es da deutlich härter als Menschen in einer größeren Stadt.

Nun gibt es viele Testmöglichkeiten, und in Hänigsen öffnet das Impfzentrum regelmäßig. Stimmt Sie diese Situation zufrieden?

Ganz klar: Ja. Aber dahinter stehen viele Gespräche mit den Unternehmen, die jetzt testen, obwohl sie das alleinige Risiko tragen. Sie müssen zum Beispiel den Teppich aus den Testräumen entfernen sowie die Testkits und Personal vorhalten. Dafür fordern sie Verlässlichkeit von der Politik und Verwaltung. Ich habe viel bei der Region Hannover und den Unternehmen in Uetze geworben und moderiert, das hat ehrlicherweise Kraft gekostet.

Ist ein Bürgermeister nicht qua Amtes ein Moderator?

Das stimmt – und zwar an jedem Tag. Ich moderiere innerhalb der Verwaltung, zwischen den Beschäftigten und den Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Rat und Rathaus, zwischen Eltern und Kita-Personal. Darin sehe ich, neben der Steuerungsfunktion in der Verwaltung, auch eine meiner wesentlichen Aufgaben.

Was hat Sie denn in den ersten 100 Tagen am meisten beeindruckt?

Die Verwaltung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen nicht lange, ob sie für ein Problem zuständig sind, sie lösen es erst und stellen dann die Frage nach der Zuständigkeit. Dieses pragmatische Herangehen kommt meiner Arbeitsweise sehr nahe, und dass ich mit diesen Menschen arbeiten darf, erfüllt mich mit Freude. Umso mehr ärgert mich die niedersächsische Gesetzgebung, insbesondere im Personalrecht, die uns als Kommunen bei der Suche nach Fachkräften eher hindert als fördert. Da ist Niedersachsen in den Siebzigerjahren hängen geblieben – der öffentliche Dienst wirkt fast arrogant. Mit diesen Rahmenbedingungen werden wir auf einem veränderten Arbeitsmarkt nur sehr schwer bestehen können.

Gibt es konkrete Beispiele?

Gern hätte ich das Jobrad-Angebot für alle Beschäftigten eingeführt, doch es ist in Niedersachsen für Beamtinnen und Beamte derzeit ausgeschlossen. In Hamburg zum Beispiel dürfen nur Beamtinnen und Beamte ein Jobrad bekommen – das kann ich niemanden erklären, das ist irre. Oder ein anderes Beispiel: Ich darf noch nicht mal einen Leitungswasserspender im Rathaus aufstellen lassen oder Kooperationen mit Fitnessstudios für Mitarbeiter eingehen, das gilt als mögliche Vorteilsnahme. Noch ein Beispiel aus Hamburg: Dort können sich Angestellte mit einer sehr guten Leistung für höhere Posten bewerben, in Niedersachsen ist ein Studium erforderlich. Wir konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt mit der Wirtschaft um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und können dann als Arbeitgeber mit diesen Dingen nicht punkten.

Wie wirkt sich der Personalmangel denn in der Gemeinde aus?

Die Personaldecke ist angespannt, der Druck auf die Kolleginnen und Kollegen groß. Sie versuchen mit hohem Engagement, den Ausfall anderer zu kompensieren – was wiederum den Druck erhöht und zu krankheitsbedingten Ausfällen führt. Damit steigt der Druck auf die, die weitermachen und dann irgendwann krank werden. Es ist ein Teufelskreis, den ich im Moment nicht durchbrechen kann. Um es zu verdeutlichen: Von den 450 Beschäftigten sind 75 bis 80 zurzeit krankheitsbedingt nicht im Dienst.

Welcher Bereich ist denn besonders betroffen?

Vor allem in den Kitas liegen die Nerven blank nach den Jahren der Pandemie. Die Leitungen müssen infizierte Kinder und Beschäftigte ans Gesundheitsamt melden, sie müssen mit den Eltern über Quarantäne oder eingeschränkte Betreuung sprechen, im Hintergrund klingeln die Telefone permanent und die Kinder brauchen ja auch ihre Erzieherinnen und Erzieher. Sie halten das Leben am Laufen und können nicht durchatmen, auch dann nicht, wenn die Pandemie einmal vorbei sein wird. Deshalb möchte ich hier in aller Deutlichkeit meinen aufrichtigen Dank und Respekt an alle aussprechen, die seit über zwei Jahren ans Limit gehen! Und ich werbe für mehr gegenseitiges Verständnis.

Die Lösung wären doch neue Kräfte.

Ja, aber die gibt es eben nicht in dem Bereich. Wie auch in anderen Bereichen, sogar in der Verwaltung, kaum oder gar nicht. Deshalb kann ich nur sagen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gehen jeden Tag über ihre Leistungsgrenze, hier dreht keiner Däumchen. Das macht mich nach den ersten 100 Tagen stolz und dankbar zugleich. Ich hätte es nicht besser erwischen können.

Bei allem Lob: Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?

Bei der Kommunikation. Wenn es Ärger gibt, dann meist, weil die Beteiligten nicht richtig miteinander sprechen oder zuhören. Ich erlebe, dass die Mitarbeiter hier im Haus sich wirklich aufreiben und alles geben. Manchmal kann die Verwaltung aber nicht so schnell reagieren, wie wir uns das selbst wünschen – das führt dann zu Frust auf beiden Seiten und zu schlechter Stimmung. Wir müssen eine sachorientierte, unaufgeregte Kommunikation vor allem an den Schnittstellen mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik führen. Das ist mein Ziel, deshalb habe ich auch die Woche der Kommunikation durchgeführt.

Welche Themen stehen denn für die nächsten 100 Tage auf dem Programm?

Wir müssen zwingend das Baugebiet an Schapers Kamp und Neubauflächen in den Ortschaften vorantreiben, und natürlich geht es dabei auch um das Gewerbegebiet Nordost.

Da hake ich nach: Wann zieht Ihre Familie denn nach Uetze?

Das gestaltet sich schwierig, weil es keine oder nur völlig überteuerte Angebote gibt. Das ist ein grundsätzliches Problem: Junge Familien wollen sesshaft werden, wir können da aktuell nichts bieten. Junge Leute wollen nach der Schule in Uetze bleiben, auch da können wir nichts bieten. Und wir können auch Älteren, die aus ihrem Haus in eine Wohnung ziehen wollen, nichts bieten. Deshalb setze ich auf das Baugebiet Uetze Südwest, auch mit Geschosswohnungsbau.

Ich hatte Sie bei den Themen unterbrochen.

Ein weiteres, wesentliches Thema für mich ist der Ausbau der regenerativen Energien. Da geht es längst nicht nur um die über 50 Windräder in der Gemeinde, für die wir uns übrigens eine finanzielle Beteiligung für die Gemeinde wünschen. Es geht um die Frage, ob wir landwirtschaftliche Flächen, die nicht mehr genutzt werden, als Solarparks ausweisen können. Und mit meinen Amtskollegen aus Burgdorf, Lehrte und Sehnde streben wir eine engere Zusammenarbeit der vier Kommunen an.

Im Wahlkampf hatten Sie ja Ihre mobile Nummer großzügig verteilt. Rächt sich das jetzt?

Ich finde es gut, dass mich die Menschen wahrnehmen, dass sie mich ansprechen, wenn ihnen der Kita-Platz fehlt oder sie in der Familie einen Impfgegner haben. Ich lade sie ein zum Gespräch, übrigens auch am 8. Februar zu einer Telefonrunde. Noch droht keine Gefahr der Überlastung, auch wenn die im Vertrag verankerte 40-Stunden-Woche schon nach wenigen Tagen erfüllt ist.

Das ist Florian Gahre Mit dem Amtsantritt im Uetzer Rathaus kehrt Florian Gahre gefühlt in die alte Heimat zurück: Der 39-Jährige wuchs in Ehlershausen auf und absolvierte von 2002 bis 2005 eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Burgdorf. Seinerzeit engagierte er sich bei den Jusos, konnte aber wegen seiner Arbeit im Rathaus kein politisches Mandat übernehmen. Mit seiner Frau Vanessa zog er 2010 nach Hamburg und begann seine Arbeit als Gebührensachbearbeiter bei der Berufsfeuerwehr. Über eine Stelle als Projektleiter erhielt Gahre das Angebot, das Referat Finanzen mit 100 Mitarbeitern zu leiten. Mit Beginn der Corona-Pandemie rückte er zusätzlich in den Krisenstab ein. Im Jahr 2020 entschied sich die SPD Uetze für den zweifachen Familienvater als Bürgermeisterkandidat, Gahre setzte sich dann im September 2021 durch und übernahm zum 1. November 2021 das Amt von Werner Backeberg.

Von Antje Bismark