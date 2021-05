Uetze

Die Bürger in Uetze werden im September zweimal an die Urnen gerufen. Während sie für die Bundestagswahl am 26. September nur ihren favorisierten Direktkandidaten und die Partei wählen müssen, sind es bei den Kommunalwahlen am 12. September zahlreiche Stimmzettel, die sie ausfüllen sollen. Gewählt werden ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin, der Gemeinderat und die Ortsräte für Uetze. Des Weiteren steht die Wahl zur Regionsversammlung sowie des oder der Regionspräsidentin an.

Kandidaten für die Bürgermeisterwahl

Werner Backeberg (SPD), Verwaltungschef in Uetze und erster hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde, kandidiert nicht wieder bei der Kommunalwahl im September 2021. Er will nach 20 Jahren als Rathauschef in die ehrenamtliche Politik wechseln. Die Sozialdemokraten haben den Uetzer als Kandidat für die Regionsversammlung aufgestellt.

Für das Bürgermeisteramt in Uetze mit seinen rund 21.500 Einwohnern gibt es bislang drei Kandidaten. Die SPD hat den 38-jährigen Florian Gahre nominiert. Zudem hat der erfahrene Ratsherr Oliver Wempe von den Freien Wählern seinen Hut in den Ring geworfen. Für die CDU tritt Dirk Rentz an – für den Uetzer ist es der dritte Anlauf, um Bürgermeister in Uetze zu werden.

Kandidaten für Rat und Ortsräte

Der Rat der Gemeinde entscheidet unter anderem über den Bau von Kindertagesstätten, die Ausstattung der Schulen und Feuerwehren, die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie den Haushalt der Gemeinde. Bisher haben die Parteien in Uetze noch keine Kandidaten für den Rat benannt. Die Parteien sind noch in Gesprächen, wie eine Umfrage ergab. Auch für die neun Ortsräte in Uetze gibt es bislang noch keine Kandidatenlisten.

Bei der Wahl des Rats im Jahr 2016 sicherte sich die SPD 41,4 Prozent der Stimmen. Die CDU erreichte 35,3 Prozent, die Grünen erhielten 9,6 Prozent der Wählerstimmen. Die FDP kam auf 3,2 Prozent, die GFE 3,5 Prozent und die FWK 3,0. Den politischen Einzelbewerber Oliver Wempe wählten 3,8 Prozent der Uetzer. Wahlberechtigt waren 16.543 Uetzer, von denen 55,7 Prozent an die Urne gingen.

Kandidaten für die Regionspräsidentschaft

Die Grünen haben ihre Kandidatin für die Regionspräsidentenwahl in Hannover benannt: Am 12. September soll Frauke Patzke aus Hemmingen antreten. Damit haben jetzt alle drei großen Fraktionen in der Regionsversammlung Kandidaten gekürt. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch, die Ende Januar den Pferdepensionshof Depenau in Dedenhausen besucht hat.

Uetzer Bürgermeister kandidiert für Regionsversammlung

Gewählt wird am 12. September auch die Regionsversammlung – für einen Zeitraum von fünf Jahre. Für das 84-köpfige Gremium wird unter anderem Werner Backeberg (SPD) kandidieren. Nach seiner 20-jährigen Amtszeit als Uetzes Gemeindebürgermeister, die am 31. Oktober endet, will sich der Uetzer künftig ehrenamtlich politisch engagieren.

Der CDU-Regionsverband hat seine Kandidatenliste für die Regionsversammlung inzwischen aufgestellt. Auf Platz eins zieht Bernward Schlossarek aus Lehrte in den Wahlkampf. Auf Listenplatz zwei wurde Oliver Brandt aus Burgdorf und auf Platz drei die Landwirtin Anette Kobbe aus Uetze-Schwüblingsen gewählt.

Der FDP hat ihre Spitzenkandidatinnen für den Wahlkreis 09 – Lehrte, Burgdorf, Uetze – ebenfalls gewählt: Anika Lilienthal aus Burgdorf für Platz eins und Annette Sturm-Werner aus Lehrte für Platz zwei.

84 ehrenamtliche Kommunalpolitiker aus allen Regionskommunen gehören der Regionsversammlung an. Sie beraten und entscheiden über Angelegenheiten, die über die Grenzen einer Gemeinde oder Stadt hinausgehen, wie beispielsweise der Ausbau der Radwege und Straßen, Modernisierung und Ausbau von Berufsbildenden Schulen, die Förderung zukunftsweisender Vorhaben. Sie erlassen Satzungen, entscheiden über den Haushalt und legen damit den politischen Kurs der Region fest.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl am 26. September tritt erneut Matthias Miersch aus Laatzen für die SPD an – 98 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten für seine Kandidatur, wobei ihn niemand herausforderte. Die CDU nominiert den Barsinghäuser Tilman Kuban, seit zwei Jahren an der Spitze der bundesweiten Junge Union. Er soll auf Maria Flachsbarth folgen, die nicht noch einmal kandidiert. Einen Kommentar zur Nominierung der Kandidaten von SPD und CDU in der Region Hannover lesen Sie hier. Es gibt aber auch eine liberale Kandidatin: Die 22-jährige Nadin Zaya aus Laatzen steigt in den Wahlkampf ein. Für die Grünen tritt Simone Meyer aus Springe an. Die 39-Jahre alte Architektin setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Jörg Lohmann durch.

Zum Wahlkreis 47 für die Bundestagswahl gehören neben Uetze auch Lehrte, Sehnde, Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Springe und Wennigsen. Eine Übersicht über alle Wahlkreise in der Region mit den aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Von Antje Bismark und Anette Wulf-Dettmer