Uetze

Die Gemeinde hat sich nach dem Klimaschutz jetzt den Erhalt der Biodiversität als Aufgabe gesetzt, was wollen Sie tun, um das schneller voranzutreiben?

Florian Gahre. Quelle: privat

„Die Artenvielfalt erhalten und fördern, das geht nur gemeinsam mit den Profis aus Landwirtschaft und Naturschutz. Es braucht neben dem „Niedersächsischen Weg“ ein „Uetzer Kooperationsmodell“, denn Biodiversität muss man ganzheitlich denken. Deshalb streben wir eine langfristig angelegte Zusammenarbeit an, die auch einen gemeinsamen Flächenpool beinhalten könnte. Naturschutz und gewinnbringende Landwirtschaft müssen zusammen gedacht werden.“

Florian Gahre, SPD

Anette Kobbe. Quelle: Joachim Lührs

„Die Biodiversität ist angekommen, in Bebauungsplänen, im Haushalt, Ortsräten. Vor allem: Bürger und Landwirtschaft machen gern mit: Streuobst- und Blühwiesen überall. Beim Klimaschutz ist viel erreicht. Mehr als 50 Windkraft- und Biogasanlagen und Fotovoltaik erzeugen neunmal mehr umweltfreundliche Energie als in Uetze verbraucht wird. Die Gemeinde muss ihre Gebäude weiter energetisch erneuern, z.B. mit bester Fotovoltaik, zügig, mit Plan, ohne sich zu überfordern.“

Anette Kobbe, CDU

Hans-Hermann Brockmann Quelle: privat

„Biodiversität über Blühstreifen, aber auch naturnahe Flächennutzungs- und Bebauungspläne hat die bunte Koalition bereits vorangetrieben. Das wollen wir im kommenden Rat fortsetzen. Unser Bürgermeisterkandidat Oliver Wempe hat wieder und wieder zum Beispiel die Anlage von Streuobstwiesen eingefordert. Hier scheitert es unserer Meinung nicht am Können, sondern am Wollen. Zudem müssen wir die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, ohne dabei mit Ge- oder Verboten zu arbeiten.“

Hans-Hermann Brockmann, Freie Wähler

Torsten Sell. Quelle: privat

„Die FWGK fördert die biologischen Vielfalt und sucht dazu den Austausch mit Landwirten, um das Anlegen von Blühstreifen in Ortsrandlage zu erreichen. Innerorts setzen wir uns ein für bienenfreundliche Grün- statt Steingärten, natürlichen Pflanzenschutz und ökologische Gartenteiche. Die Bürger zu informieren und zum selbstständigen Handeln zu bewegen, sehen wir als wichtigen Ansatz, um mehr Obstbäume und Blühpflanzen in die heimischen Gärten zu bekommen.“

Torsten Sell, Freie Wählergemeinschaft Katensen

Ulf-Hendrik Schrader. Quelle: Christian Wyrwa

„Diese Aufgabe wurde mit der Stimme der FDP gesetzt, ich vertraue auf eine effektive Umsetzung, für die wir im Haushalt auch Eigenmittel bereitstellen, um Förderungen in fünfstelliger Höhe abrufen zu können. Mir persönlich ist, offen gesagt, aber noch viel wichtiger, dass Politik und Verwaltung bürgernäher werden, dass das Ehrenamt stärker gefördert wird und die Bürgerrechte verteidigt werden. Dazu gehört auch mein klares Nein zu unnötigen Steuererhöhungen.“

Ulf-Hendrik Schrader, FDP

Kilian Richter. Quelle: privat

„Beim Naturschutz, in der Landwirtschaft und in den Baugebieten müssen zukünftig viel konkretere Vorgaben gemacht werden. Nur so werden wir dafür sorgen, dass das Artensterben aufgehalten wird. Das Anlegen von naturnahen Gärten zu fördern, ist eine weitere Möglichkeit, in unseren Dörfern für Artenvielfalt zu sorgen. Hinzu kommt die Aufgabe, in den kommenden Jahren Vorsorgemaßnahmen für eine ausreichende Wasserversorgung umzusetzen.“

Kilian Richter, Bündnis 90/Die Grünen

Von Nina Andresen