Was wollen Sie für die Jugend der Gemeinde tun, Stichwort Jugendzentrum in der Ortschaft Uetze?

Heidi Marz. Quelle: privat

„Ein Jugendzentrum in Uetze allein reicht nicht aus, um unsere Gemeinde für junge Menschen interessant zu machen: Wir brauchen beste Schulen, sichere Ausbildungsplätze, sinnvolle Freizeitangebote. Wir haben unseren Fokus bei der Vereinsförderung auf Kinder und Jugendliche gelegt. Zudem wollen wir die Wiedergründung eines Gemeindejugendringes prüfen und forcieren. Ein Konzept für Jugendräume in Uetze zu beauftragen ist ein weiterer wichtiger Punkt. Räume finden wir!“

Heidi Marz, CDU

Florian Gahre. Quelle: privat

„Die Jugendarbeit in der Gemeinde Uetze muss in der ganzen Kommune erreichbar sein. Die Gemeinde besteht aus neun Ortschaften, die bis zu 17 Kilometer voneinander entfernt liegen. Wichtig ist, Jugendarbeit dezentral in den einzelnen Ortschaften zu ermöglichen. Beispielhaft hierfür wäre, die mobile Jugendpflege in den Orten wieder aktiv aufzunehmen. Hierzu wollen wir Gespräche mit Vereinen, Verbänden und kirchlichen Einrichtungen führen.“

Florian Gahre, SPD

Sandra Grobe. Quelle: privat

„Uetze braucht ein zentrales Jugendzentrum. Dabei garantieren wir, dass die bestehenden Angebote in den übrigen Ortschaften auf mindestens dem guten Niveau erhalten bleiben. Als Mutter zweier Teenager weiß ich, dass es an Angeboten gerade am Wochenende und in den Abendstunden fehlt: räumlich wie personell. Hier bietet sich Uetze als Mittelpunkt der Gemeinde an, der von allen Ortsteilen gut mit Bussen erreichbar ist. Hierfür setzen wir uns im neuen Rat ein!“

Sandra Grobe, Freie Wähler

Ivonne Müller. Quelle: privat

„Die Förderung von Jugendangeboten ist in allen Ortschaften der Gemeinde anzustreben, ohne Fokussierung. Sinnvoll ist die Beratungsunterstützung der Vereine in Bezug auf Fördermöglichkeiten durch das Land, um diese zu stärken. Für Katensen verfolgen wir die Wiederbelebung der Wohncontainer am Sportplatz für Zwecke der Jugendarbeit. Zudem halten wir gemeinsame Aktivitäten der Vereine im Dorf für belebend und wollen hier als Bindeglied bei der Realisierung fungieren.“

Ivonne Müller, Freie Wählergemeinschaft Katensen

Ulf-Hendrik Schrader. Quelle: Christian Wyrwa

„Wir sind nicht voll davon überzeugt, dass im 21. Jahrhundert ein Jugendzentrum noch die richtige Antwort auf die Bedürfnisse von Jugendlichen ist. Wer sich mit jungen Leuten unterhält, erfährt, dass es eine Bandbreite ,coolerer‘ Treffpunkte bräuchte, die sich wirklich an alle richten und ohne sozialpädagogischen Background auskommen. Wir planen daher zunächst ein Dialogformat mit den Betroffenen, um dann bedarfsgerecht konzipieren zu können.“

Ulf-Hendrik Schrader, FDP

Meike Siebentaler. Quelle: privat

„Wir als Grüne Uetze wollen ein Jugendzentrum, welches mit dem Ganztagsschulkonzept koexistiert und mit einer in die Feriencard integrierte Busfahrkarte erreichbar ist. In diesem Jugendzentrum soll den Jugendlichen Beratung angeboten werden sowie den Jugendlichen die Möglichkeit geben werden, ehrenamtlich aktiv zu werden. Des Weiteren wollen wir, dass die Schulbustickets auch in der Oberstufe genutzt werden können und die Büchereien attraktivere Öffnungszeiten erhalten.“

Meike Siebentaler, Bündnis 90/Die Grünen

Von Nina Andresen