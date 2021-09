Uetze

„Nein“, sagt Florian Gahre an diesem Wahlabend gegen 21.40 Uhr in der Agora des Schulzentrums, „mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet.“ Zu dem Zeitpunkt stand fest, dass der 38-Jährige die Wahl des Bürgermeisters für sich entschieden hatte. Damit folgt er am 1. November auf Werner Backeberg, der aus Altersgründen nicht mehr kandidiert hatte – und das ohne Stichwahl. Davon war nicht nur der Sozialdemokrat Gahre ausgegangen, sondern auch seine weit abgeschlagenen beiden Mitbewerber Dirk Rentz (CDU) und Oliver Wempe (Freie Wähler). Sie landeten jeweils bei rund 20 Prozent der Stimmen.

Noch vor einem Jahr kannte kaum ein Uetzer den Namen des neuen Bürgermeisters, der derzeit als Referatsleiter bei der Hamburger Feuerwehr arbeitet und mit seiner Familie in Buchholz in der Nordheide lebt. Seine Frau Vanessa stammt aus Uetze, ab nächstem Jahr soll Tochter Emilia in der Gemeinde zur Schule gehen. Sohn Jona besucht noch den Kindergarten, das Problem der fehlenden oder unzureichenden Kinderbetreuung kennt der neue Verwaltungschef daher aus erster Hand – und aus vielen Gesprächen mit Uetzern, die er, zum Teil bei Haustürbesuchen, geführt hat.

Lesen Sie auch: Kommentar zur Bürgermeisterwahl: Frischer Wind fürs Rathaus

„Ich wünsche mir eine breite Mehrheit im Rat“

Der Verwaltungsfachmann hatte sich bei der SPD als Kandidat seinerzeit vorgestellt und gepunktet. Mit Blick auf die vergangenen Monate, sagt Gahre, sei ihm bewusst geworden, welch großen Kredit ihm die Partei gegeben habe. Und nachdem er das Wahlergebnis am Montagmittag wirklich realisiert hat, spricht er nun von einem möglicherweise noch größeren Kredit, den ihm die Uetzer mit der Wahl geben. „Mir wird langsam bewusst, wie viel Vertrauen mir die Bürger entgegengebracht haben“, sagt er. Für ihn sei das überragende Ergebnis von 60 Prozent ein Ansporn, den Erwartungen gerecht werden zu wollen.

Noch in der Nacht zu Montag hatte Gahre mit Parteifreunden die Auszählung des Ratsergebnisses verfolgt: „Das Resultat lässt ja mehrere Optionen der Zusammenarbeit zu“, sagt er, aber: „als Bürgermeister wünsche ich mir eine breite Mehrheit, die den Weg gemeinsam geht.“ Bereits unmittelbar nach seinem Wahlsieg hatte er angekündigt, als Verwaltungschef neutral agieren zu wollen. Dazu gehöre für ihn, weiterhin mit allen im Gespräch zu bleiben – mit den Beschäftigten im Rathaus, Politikern, Einwohnern und Vertretern von Vereinen und Verbänden gleichermaßen. Denn das habe er im Wahlkampf gelernt: „Die Menschen erwarten mit Recht, dass man ihnen zuhört, sie ernst nimmt mit ihren Sorgen und sich darum kümmert.“

Zur Galerie Seit Sonntag gibt es einen neuen Gemeinderat für Uetze, der sich am 4. November konstituieren wird. Die HAZ/NP-Redaktion zeigt schon einmal, wer künftig die politische Geschicke der Gemeinde bestimmt.

Erst die Wohnungssuche, dann der Umzug in die Gemeinde

Ihm bleiben nur noch wenige Wochen bis zum Amtsantritt, für den er sich bereits mit Noch-Bürgermeister Backeberg für eine Übergabe verabredet hat. Bis dahin übergebe er seine Arbeit an den Nachfolger und unterstütze Steffen Krach bei seinem Wahlkampf. Die erste Woche wolle er dann nutzen, um sich dem Team in der Verwaltung vorzustellen und die unterschiedlichen Bereiche kennenzulernen.

Seit Sonntag richte er erst einmal das Augenmerk auf die Wohnungssuche: „Ich bin gespannt, was der Markt hergibt“, sagt er. Bis zum Sommer nächsten Jahres werde seine Familie in Buchholz bleiben, damit Emilia die Kita-Zeit in der gewohnten Umgebung beenden kann. Danach geht es – zumindest für seine Frau Vanessa – zurück in die Heimat.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Montag nach der Wahl überwiegen noch die Emotionen, wenn Gahre über die Wahl und das Zusammengehörigkeitsgefühl der SPD spricht. Doch er hat bereits am Telefon erfahren, wie es ist, wenn die Menschen den Verwaltungschef sprechen möchten: „Meine private Telefonnummer kennen nach dem Wahlkampf viele, und einige haben mich heute angerufen, um sich wegen der Organisation der Wahl zu beschweren.“

Noch steht Gahre damit nicht in der Verantwortung, doch das ändert sich in 48 Tagen, wenn der 38-Jährige den Schlüssel fürs Rathaus bekommt, seinen Schreibtisch einrichtet und dann die Arbeit beginnt. Zu der soll ein mobiles Rathaus gehören, sodass die Uetzer den Neuen nicht nur anrufen, sondern auch persönlich sprechen können.

Von Antje Bismark