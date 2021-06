Uetze/Hänigsen

Jetzt ist es amtlich: Die Uetzer CDU hat ihren Gemeindeverbands- und Fraktionsvorsitzenden Dirk Rentz aus Dollbergen als Bürgermeisterkandidaten nominiert. Außerdem stellte die CDU während einer Versammlung im Hänigser Freibad die Listen für die Gemeinderats- sowie die Ortsratswahlen in Hänigsen, Obershagen und Eltze auf. Ein Gerangel gab es um die Plätze acht bis zehn der Gemeinderatsliste. Die Uetzer CDU-Mitglieder hatten sich auf der Vorschlagsliste des Gemeindeverbandsvorstands auf den Positionen eins bis zehn unterrepräsentiert gesehen.

Als Ziel für die Kommunalwahl im September gab Rentz aus, dass die CDU künftig den Bürgermeister und die stärkste Ratsfraktion stellen solle. Der Dollberger führt auch die Liste für den Rat an. Es folgen die Ratsmitglieder Heidi Marz (Hänigsen), Werner Hübner (Obershagen), Verena Claus (Eltze) und der Uetzer Ortsbürgermeister Jens Schumacher.

Dralle setzt sich in Kampfabstimmung durch

Listenplatz sechs nimmt die Uetzerin Ann Kathrin Bury ein. Sie ist eines von vier Mitgliedern der Jungen Union (JU) auf der Liste. Danach folgt Wulf Langeheine (Hänigsen). Zugunsten von Kim Grundstedt (Uetze) verzichtete der Obershagener Ortsbürgermeister Andreas Staas auf Platz acht. Staas rückte eine Position nach hinten. In der Abstimmung um Platz zehn setzte sich der parteilose Schwüblingser Ortsbürgermeister Eike Dralle gegen Hartwig Schumacher (Uetze) durch, der schließlich dahinter platziert wurde.

Die weiteren Kandidaten sind Tim Pachol (Uetze, JU), Heiner Amme (Eltze, JU), Klaus Cording (Hänigsen), Jan Marz (Hänigsen, JU), Mario Markscheffel, Romana Bode-Pröve (beide Uetze), Burghard Homann (Obershagen), Mathias Puchta (Hänigsen), Anette Kobbe (Schwüblingsen), Christian Feldmann (beide Hänigsen) und Ina Bergmann (Altmerdingsen). Die derzeitige stellvertretende Bürgermeisterin Marion Gellermann sowie die aktuellen Ratsmitglieder Reinhard Degotschin und Peter Pawlitza verzichten auf eine erneute Ratskandidatur.

Das sind die Kandidaten für die Ortsräte

Für den Ortsrat in Hänigsen kandidieren der stellvertretende Ortsbürgermeister Mathias Puchta, Klaus Cording, Heidi Marz, Wulf Langeheine, Burkhard Denecke, Christian Feldmann, Jan Marz, Birgit Fricke, Christiane Ellersiek und Stefanie Käsewetter-Bergmann. In Obershagen bewerben sich neben Ortsbürgermeister Andreas Staas auch Burghard Homann, Kathleen Sacher und Jörg-Peter Schumann. Thomas Haase, Jonas Wrede, Anja Bollen, Frank Borchers und Verena Claus sind die Kandidaten in Eltze.

