Uetze

Er kam, sah, siegte. Das gilt zumindest für den Durchmarsch, den Florian Gahre und mit ihm die SPD bei der Bürgermeisterwahl in Uetze hingelegt haben. Denn der 38-Jährige hat mit seinem klaren Sieg alle überrascht, auch sich selbst. Dabei kannten nur wenige Uetzer seinen Namen bis zu jenem Zeitpunkt, als der Referatsleiter der Hamburger Feuerwehr – verheiratet mit einer Uetzerin – sich um die Nachfolge von Werner Backeberg bewarb.

Denn im Gegensatz zu CDU und den Freien Wählern wagte die SPD den Schritt, einen Externen als Kandidat aufzustellen. Das birgt durchaus Gefahren, weil Außenstehende nicht jede Verästelung in einer Kommune kennen. Nichts ist peinlicher als ein Kandidat, der die Ortschaften durcheinanderwürfelt oder Straßen falsch bezeichnet. Der Schritt birgt aber auch Chancen, und die haben aus Sicht der Uetzerinnen und Uetzer bei dieser Wahl deutlich überwogen. Denn Gahre bewies bei seinen ungezählten Vorstellungsrunden und Gesprächen, dass er sich gut über die Gemeinde informiert hat. Zugleich profitiert er davon, dass er eben keinem Netzwerk angehört – ein großer Vorteil deshalb, weil er keinerlei Verpflichtungen, um nicht zu sagen Altlasten, mit ins Amt bringt.

Damit hat er sich wohl am deutlichsten von seinen beiden Mitbewerbern abgegrenzt, die stets ihre jahrzehntelange Verbundenheit mit der Gemeinde betont haben. Die kann Gahre nicht bieten, wohl aber einen Blick von außen – mit dem er im besten Fall frischen Wind nach Uetze bringt. Diese Erwartung zumindest dürfte so manche und so mancher mit seiner Stimme für den politischen Neuling verknüpft haben. Er kennt sich bislang in Verwaltungsarbeit bestes aus, nun muss er beweisen, dass er auch die Kommunalpolitik versteht und beherrscht.

Er kam, sah, siegte – das gilt für die Wahl. Soll die Formel auch für die anstehende Arbeit im Rat und den Gremien aufgehen, dann braucht der neue Bürgermeister verlässliche Mehrheiten und Partner. Darin liegt die nächste große Herausforderung für ihn und für seine Partei.

Von Antje Bismark