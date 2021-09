Uetze

Wo kann neuer Wohnraum in der Gemeinde entstehen? Braucht Uetze ein Kulturhaus? Und wie wollen die Politiker die Biodiversität in den Fokus rücken? Fünf Fragen hat die HAZ/NP-Redaktion vor der Kommunalwahl am heutigen Sonntag gestellt – die Politiker haben sie beantwortet. Hier gibt es noch einmal alle Fragen und Antworten im Überblick:

Frage zur Wahl: Wie soll sich der Ortskern entwickeln?

Frage zur Wahl: Bekommt Uetze ein Kulturhaus?

Frage zur Wahl: Wie wollen die Parteien die Biodiversität fördern?

Frage zur Wahl: Was wollen die Politiker für die Jugend tun?

Frage zur Wahl: Wo können neue Wohnungen in der Gemeinde entstehen?

Der Rat der Gemeinde entscheidet unter anderem über den Bau von Kindertagesstätten, die Ausstattung der Schulen und Feuerwehren, die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie den Haushalt der Gemeinde. Acht Parteien und Gruppen schicken insgesamt 91 Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf für den Uetzer Gemeinderat, in dem 34 Sitze zu vergeben sind. Es kandidieren 69 Männer und 22 Frauen, die allerdings meist auf den vorderen Listenplätzen stehen.

Von Antje Bismark