Uetze

Jetzt wird es spannend: Welche Frauen und Männer ziehen in den neuen Rat der Gemeinde Uetze ein? Acht Parteien und Gruppen hatten insgesamt 91 Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkampf für den Uetzer Gemeinderat geschickt, in dem 34 Sitze zu vergeben sind. Bis das Ergebnis feststeht, kann es allerdings noch dauern.

Das liegt an der vorgegebenen Reihenfolge, in der die Stimmzettel von den Wahlvorständen in den 14 Wahllokalen in der Gemeinde Uetze ausgezählt werden. Die lautet: zunächst die Stimmen für den Regionspräsidenten, dann die für den Bürgermeister. Das geht relativ zügig, denn die Wahlberechtigten haben für diese beiden Wahlen nur eine Stimme.

Es folgt die Auszählung für die Regionsversammlung, dann für den Rat und zum Schluss die Stimmen für die Ortsräte. Für alle drei Gremien hat jeder Wahlberechtigte drei Stimmen. Deshalb ist das Auszählen für die ehrenamtlichen 112 Wahlhelfer und -helferinnen in Uetze aufwendiger. Zudem zählen 36 Rathausmitarbeiter im großen Sitzungssaal die Stimmzettel der Briefwahlen aus. 4200 der 16.500 wahlberechtigten Uetzer haben diesen Weg gewählt, um ihre Stimmen für die Kommunalwahl abzugeben.

Was macht eigentlich der Rat der Gemeinde? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Büchereien investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation, wobei die Kommune diese an Dienstleister delegieren kann. In Uetze ist für beides der kommunale Wasserverband Peine verantwortlich. Für die unterschiedlichen Aufgaben des Rats gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse. In Uetze sind das zurzeit der Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung, der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen, der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur sowie der Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales, der Betriebsausschuss und der Verwaltungsausschuss. Letztere ist nach dem Rat das zweithöchste demokratische Gremium einer Kommune – hat damit eine große Entscheidungsbefugnis. In den Ausschüssen, in die die einzelnen Ratsparteien ihre Vertreter entsenden, wird von der Aufstellung von Bebauungsplänen über den Haushalt der Kommune und die Kita-Gebühren bis zur Sportförderung und Straßenausbausatzung, beraten und die Entscheidungen für die anschließenden Ratsbeschlüsse vorbereitet.

So haben die Uetzer 2016 abgestimmt

Bei der Wahl des Uetzer Rats im Jahr 2016 sicherte sich die SPD 41,4 Prozent der Stimmen. Die CDU erreichte 35,3 Prozent, die Grünen erhielten 9,6 Prozent der Wählerstimmen. Die FDP kam auf 3,2 Prozent, die GFE 3,5 Prozent und die FWK 3,0. Den politischen Einzelbewerber Oliver Wempe wählten 3,8 Prozent der Uetzer.

So sieht die aktuelle Sitzverteilung aus: SPD elf Sitze plus Bürgermeister Werner Backeberg, CDU neun Sitze, Grüne drei Sitze, Balu/Freie Wähler zwei Sitze, jeweils ein Sitz für FDP, Freie Wähler Katensen und den Parteilosen Eike Dralle. Obwohl die SPD die stärkste Fraktion ist, bestimmt sie nicht die Politik im Rat. Das macht die Mehrheitsgruppe aus CDU und Eike Dralle, Bündnisgrünen, Balu/Freie Wähler sowie FDP/Freie Wähler Katensen.

Erste Ratssitzung am 4. November

Der neue Rat trifft sich erstmals am Donnerstag, 4. November, um 18 Uhr für die konstituierende Sitzung. Das bedeutet: Die Kommunalpolitikerinnen und -politiker legen unter anderem Regeln fest, nach denen sie künftig arbeiten wollen.

Von Antje Bismark und Anette Wulf-Dettmer