Ein Konzert mit Werken von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und der zeitgenössischen Komponistin Helena Winkelman wird am Sonnabend, 29. August, ab 19 Uhr in der Eltzer Kirche erklingen. Organisiert haben das erste Konzert seit vielen Monaten die Ideenwerkstatt Eltze und Gerd Finkenstein vom ortsansässigen Klavierhaus. Das Trio mit Vashiti Hunter (Violincello), Jonian Ilias Kadesha (Violine) und Nicholas Rimmer (Klavier) ist für seine unbändige Spielfreude und vitale Musikalität bekannt, die den drei Musikern schon mehrere internationale Preise eingebracht haben.

Baustein des Kultursommers 2020

Das Konzert in Eltze ist Teil des Kultursommers 2020 der Region Hannover. Es ist die erste Musikveranstaltung mit Publikum in der Gemeinde Uetze, bei der die Musiker nicht auf der Straße musizieren und die Zuhörer nicht auf Balkonen oder am Fenster sitzen. Damit das Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten wird, gelten in der Kirche Abstands- und Hygienevorschriften.

Kirchentür bleiben beim Konzert geöffnet

„Wir haben den Sitzplan in der Kirche akribisch ausgemessen, um die Abstände von 1,5 Meter zwischen den Zuschauern einhalten zu können“, sagt Ortrud Sander, Vorsitzende der Ideenwerkstatt. Deshalb passten auch nur 60 Zuschauer hinein. Auf dem Weg zu den Sitzplätzen müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen, den sie während des Konzerts jedoch ablegen können. Zudem steht Desinfektionsmittel bereit. „Und während des Konzerts lassen wir beide Eingänge offen, damit der Luftaustausch gewährt ist.“

Dafür ist Helena Winkelman bekannt

Helena Winkelman hat schweizerische und niederländische Wurzeln. Neben ihrer vielfach ausgezeichneten Arbeit als Solistin und Kammermusikerin komponiert sie seit ihrem Studienjahr in New York (1998). Mittlerweile werden ihre Werke auf der ganzen Welt von renommierten Orchestern und Ensembles gespielt. Ihr kompositorisches Werk reicht von Solostücken über Kammermusik bis zu Chor- und Orchesterwerken alle Gattungen.

Der Eintritt für das Konzert des Trio Gaspard kostet regulär 23 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Kirche im Kirchwinkel 3 wird eine halbe Stunde vor dem Konzert geöffnet. Der Kartenvorverkauf läuft online über die Homepage der Ideenwerkstatt unter arbeitskreis_dorfentwicklung@eltze.info. Oder Interessierte rufen einfach bei Ortrud Sander unter Telefon (0172) 413 64 34 an.

