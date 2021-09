Der Steinwedeler Fred Völling stellt in den Wäldern rund um Lehrte Objekte aus Dingen auf, die er vor Ort gefunden hat. Die skurrilen Kunstwerke aus Ästen, Flaschen, Steinen und Dosen kommen allerdings nicht bei allen Menschen gut an.

Kuriose Kunst im Wald: Fred Völling fertigt Objekte aus gefundenen Materialien an

Lehrte - Kuriose Kunst im Wald: Fred Völling fertigt Objekte aus gefundenen Materialien an

Lehrte - Kuriose Kunst im Wald: Fred Völling fertigt Objekte aus gefundenen Materialien an