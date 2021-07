Hämelerwald

Mit Bat-Detektoren begeben sich am Freitag, 6. August, kleine und große Naturfreunde auf die Suche nach Fledermäusen, die an den Fischteichen in Hämelerwald leben. Das ist ein technisches Gerät, mit dem Ultraschalllaute der Fledermäuse hörbar gemacht werden. So erhalten die Teilnehmer der Exkursion unter Regie des Naturschutzbundes die Möglichkeit, die Tiere bei der Jagd ihrer Beute, Orientierung und Kommunikation mit Artgenossen nachzuverfolgen.

Scheinwerfer macht Tiere sichtbar

Doch nicht nur der Hörsinn, sondern auch die Augen werden an diesem Abend beansprucht. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in der Dämmerung Breitflügel- und Zwergfledermäuse beobachten, während bei völliger Dunkelheit Wasserfledermäuse mithilfe eines Scheinwerfers sichtbar gemacht werden.

Wer dieses Spektakel einmal selbst erleben möchte, den lädt der Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte, Uetze zur Erkundungstour ein, die um 20.30 Uhr am Schießstand Hämelerwald an der Hildesheimer Straße (hinter dem Edeka-Markt) beginnt. Die Führung unter Leitung der Fledermausexperten Bernd Rose und Hans-Jürgen Sessner dauert etwa zweieinhalb Stunden.„Während die Fledermäuse sich in unmittelbarer Nähe auf Futtersuche befinden, berichten die Fachleute allerlei Interessantes“, sagt Pressewartin Margret Schäfer und betont, dass dieses Angebot besonders für Familien geeignet sei. „Die Kinder werden sicher von den Fledermäusen begeistert sein, die sie ja sonst nie zu sehen bekommen.“

Von Nina Andresen