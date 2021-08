Die Volkshochschule (VHS) Ostkreis richtet ihr Herbstprogramm an den aktuellen Corona-Vorgaben aus. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurden die Teilnehmerzahlen in den Kursen reduziert. Für Gruppen mit weniger als 25 Personen gelten keinerlei Beschränkungen. In Sporthallen gilt die 3-G-Regel, es dürfen lediglich Geimpfte, Getestete und Genesene teilnehmen. In den Unterrichtsräumen der VHS müssen die Kursteilnehmer Maske tragen, dürfen diese aber am Platz dann absetzen. Als Alternativen zu Präsenzkursen bietet die VHS zudem zusätzliche Outdoor- und Onlinekurse an.