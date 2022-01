Dedenhausen

Zu einer Lesung aus dem Buch „Töchter der Sonne – Keçên Rojê: Geflüchtete ezidische Frauen erzählen“ lädt die Zukunftswerkstatt Dedenhausen für Freitag, 21. Januar, ein. Ab 19 Uhr werden Claudia Ruhs und Autorin Sebra Xalti in der Gaststätte Zum Bahnhof in dem Uetzer Ortsteil daraus vorlesen.

In dem Buch vereinen sich Lebensgeschichten geflüchteter Frauen, Gedichte, die Xalti auf Kurdisch und Deutsch geschrieben hat. Illustriert ist es mit Bildern des aus Shingal im Irak stammenden Malers Ravo Osman. Ein Teil dieser eindrucksvollen Gemälde wird während der Lesung auf eine Kinoleinwand projiziert.

Das Buch ist ein ungewöhnliches Dokument ezidischen Lebens – aber auch des Leidens. Die Autoren, zu denen auch Ruhs’ Mann Gerd Bohne gehört, wollen mit dem Werk eine Brücke zwischen den Kulturen bauen und Verständnis für die Lebensweise der ezidischen Familien in Deutschland wecken. Claudia Ruhs, einstige Vorsitzende der inzwischen aufgelösten Flüchtlingshilfeorganisation Landungsbrücke, hatte das Buchprojekt initiiert.

Für die Veranstaltung gelten die am 21. Januar maßgeblichen Corona-Regeln. Anmeldungen werden erbeten bei Karin Lawrenz, Telefon (05173) 7311, oder per E-Mail an kakadedenhausen@t-online.de. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch erwünscht.

Von Anette Wulf-Dettmer