Uetze

Eine Ära geht beim Liederkranz Concordia Uetze zu Ende: Nach rund 30 Jahren hört der Leiter des Stammchors, Hans-Joachim Rinnau, aus Altersgründen auf. „Das geschieht in zwei Stufen“, sagt der Uetzer, der vor wenigen Tagen 80 Jahre alt geworden ist. Am Sonnabend, 20. November, wird ihn zunächst der Gesangsverein während eines nichtöffentlichen Konzerts in der Johannes-der Täufer-Kirche feierlich verabschieden.

Den seit mehr als 24 Jahren bestehenden gemeinsamen Männerchor des Liederkranzes und des Männergesangvereins Hänigsen will Rinnau aber noch ein paar Monate leiten. Für nächstens Jahr ist ein Jubiläumskonzert geplant. „Bis dahin mache ich noch weiter“, kündigt der ehemalige Musiklehrer des Gymnasiums Burgdorf an.

Rinnau hat schon als Student einen Chor geleitet

Schon als Student hatte Rinnau erste Erfahrungen als Chorleiter in Schwüblingsen gesammelt. Als er später in Aligse wohnte, übernahm er auch den dortigen Chor. Während eines Übungsabends in Aligse seien dann Sänger aus Uetze aufgetaucht und hätten ihn gefragt, ob er nicht auch in Uetze Chorleiter werden wolle, erinnert sich Rinnau. „Nach einiger Überlegung habe ich zugesagt.“ Danach habe er einige Zeit die Chöre dreier Gesangvereine dirigiert. Irgendwann habe er sich aber entschieden, nur noch für den Uetzer Verein tätig zu sein.

Das Einüben neuer Lieder mit den Sängern und Sängerinnen habe ihm immer Spaß gemacht, erzählt Rinnau. Er habe sich stets daran erfreut, wenn sich der Gesang von den ersten Proben langsam zu einem gut gelungenen musikalischen Vortrag entwickelt habe.

Hans-Joachim Rinnau dirigiert 2005 bei einem Konzert den Gemischten Chor des Liederkranzes Concordia Uetze. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

In seiner Anfangszeit in Uetze habe das Jahreskonzert des Liederkranzes Concordia aus zwei Teilen bestanden, berichtet Rinnau. „Sie wurden bunte Abende genannt“, erinnert er sich. Im ersten Teil trugen die Liederkranz-Mitglieder Chormusik vor. Im zweiten unterhielten sie die Besucher mit Sketchen, die meistens lokalen Bezug hatten.

Stammchor wird aufgelöst

„Der Uetzer Chor ist mit mir alt geworden“, sagt Rinnau. Das habe zur Folge gehabt, dass sich – besonders in jüngster Zeit – die Zahl der Sängerinnen und Sänger reduziert habe. Daher tritt der Stammchor des Liederkranzes Concordia bei Rinnaus Verabschiedung das letzte Mal auf und wird danach aufgelöst. An diesem Tag wird der Chor unter dem Dirigat von Steffen Henning singen, der sonst Chorange, den zweiten Chor des Uetzer Gesangvereins, leitet.

Die Gründung von Chorange 2003 hatte Rinnau damals „sehr begrüßt“. Er gewann seinen früheren Schüler Leif Weinel für die Leitung. Weinel studierte mit dem Jungen Chor, wie Chorange anfangs hieß, moderne Stücke wie Musicallieder und Gospels ein. „Er hat es in den ersten Jahren großartig gemacht“, lobt Rinnau seinen ehemaligen Schüler. Chorange sichere heute den Fortbestand des Liederkranzes Concordia.

Lesen Sie auch Chorange probt während der Corona-Zeit per Videokonferenz

Rinnau, der in Burgdorf aufgewachsen ist, hat in Uetze nicht nur beim Gesangverein Spuren hinterlassen. Anfang nächsten Jahres will die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde ihren langjährigen Organisten verabschieden. Seinen ersten Orgeldienst in Uetze hatte er bereits als Gymnasiast bei einer Beerdigung. Seit 1993 hat er in Uetze regelmäßig in Gottesdiensten und bei Beisetzungen die Orgel gespielt. Mehrere Jahre leitete er auch den Kirchenchor. Gern erinnert Rinnau sich an die alljährlichen Weihnachtskonzerte mit anderen Musikgruppen der Kirchengemeinde. Sie seien oft ein glanzvoller Höhepunkt des Kirchenjahres gewesen.

Kantor weckte Interesse an Musik

Rinnaus Begeisterung für die Musik hat der frühere Burgdorfer Kantor Gerhard Reich geweckt. Als Oberstufenschüler hatte der heutige Uetzer im Burgdorfer Kirchenchor gesungen und im Posaunenchor Trompete und Posaune gespielt. Reich erteilte dem damaligen Gymnasiasten auch Orgel- und Klavierunterricht. Während des Studiums an der Musikhochschule lernte Rinnau dann auch noch Fagott.

Musik wird auch weiterhin in seinem Leben seinen Platz haben. Er erfreut sich an den Fortschritten seiner 13-jährigen Enkelin beim Klavierspiel und spielt auf dem Piano gern Werke von Mozart. Aber auch Kompositionen von Bach mag er sehr. Neben der Musik hat der 80-Jährige noch weitere Hobbys. Er macht Radtouren, pflegt den Rasen in seinem Garten, reist gern und liest viel. Außerdem ist er Heimwerker. „Meine Vorfahren waren alle Handwerker“, sagt Rinnau.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller