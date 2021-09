Uetze

Bezahlbare Mietwohnungen werden auch in der Gemeinde Uetze immer knapper. Wer als Mieter in der Kommune eine Wohnung sucht, muss viel tiefer in die Tasche greifen als noch vor zwei Jahren. Die Durchschnittsmieten sind seit 2019 kräftig gestiegen – insbesondere für neuere Wohnungen. Das geht aus einem Vergleich des aktuellen Entwurfs des Mietspiegels für 2021 mit den Daten aus dem Jahr 2019 hervor.

Die Verwaltung der Region Hannover erarbeitet alle zwei Jahre einen Mietspiegel für die Gemeinde Uetze. Sie unterscheidet dabei zwischen vier Größenklassen von Wohnungen – bis 45 Quadratmeter, 45 bis 65 Quadratmeter, 65 bis 85 Quadratmeter sowie 85 und mehr Quadratmeter. Hinzu kommen drei Baualtersklassen – bis 1960, 1991 bis 1994 sowie ab 1995. Besonders hoch ist der Preisanstieg bei 65 bis 85 Quadratmeter großen Wohnungen, die seit 1995 gebaut worden sind. Hier verdoppelte sich die Durchschnittskaltmiete in den vergangenen zwei Jahren fast: Sie stieg von 4,97 auf 7,44 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Anstieg um 49,7 Prozent.

Nur wenige kleine neue Wohnungen

Mit Steigerungsraten von 41,1 und 30,9 Prozent folgen die 45 bis 65 Quadratmeter und die mehr als 85 Quadratmeter großen Wohnungen aus den Baujahren 1995 und später. Erstmals hat die Region auch einen Durchschnittswert für neue kleine Wohnungen ermittelt: Die Kaltmiete beträgt hier im Schnitt 7,83 Euro je Quadratmeter. Dazu merkt die Verwaltung an, dass diese Angabe wegen der geringen Zahl solcher Wohnungen nur „eine bedingte Aussagekraft“ habe.

Vergleichsweise preiswert ist die Miete für große Wohnungen, die bis 1960 gebaut wurden. Die durchschnittliche Kaltmiete stieg hier von 5,16 auf 5,71 Euro – eine Erhöhung um 10,7 Prozent. Ein besonderes Phänomen weisen die bis 45 Quadratmeter großen Wohnungen auf, die von 1961 bis 1994 entstanden sind. Bei diesen kleinen Wohnungen fiel die Durchschnittsmiete sogar, und zwar von 5,44 auf 5,33 Euro (minus 2 Prozent) je Quadratmeter.

Sportring will einen Ehrenamtsbeauftragten Der Uetzer Ratsausschuss für Jugend, Familie und Soziales befasst sich am Donnerstag, 30. September, nicht nur mit dem Mietspiegel. Dem Gremium liegt auch ein Antrag des Kirchenkreises Burgdorf mit der Forderung vor, dass sich die Gemeinde an den Kosten für die Ehe-, Paar- und Lebensberatung der Kirche beteiligen soll. Der Sportring hat zudem beantragt, im Rathaus die Stelle eines Ehrenamtsbeauftragten zu schaffen. Die Gemeindeverwaltung berichtet über die Unterbringung von Asylbewerbern, die Arbeit der Koordinierungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen und den Stand zum Thema Pandemie. Außerdem steht ein Bericht des Seniorenbeirats auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums, Marktstraße 6, mit einer Einwohnerfragestunde.

Mietspiegel gilt nicht für Zweifamilienhäuser

Der Mietspiegel gilt bis auf einige Ausnahmen für alle vermieteten Wohnungen im Gemeindegebiet. Ausgenommen sind zum Beispiel Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie in Heimen, Dienstwohnungen und möblierte Wohnungen.

„Der Mietspiegel stellt eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete dar“, erklärt Bürgermeister Werner Backeberg. Das Zahlenwerk diene Mietern und Vermietern als Orientierungshilfe bei der Festlegung des Mietpreises. Den Mietspiegel 2021 muss der Rat noch beschließen. Der Ausschuss für Soziales berät darüber in seiner Sitzung am Donnerstag, 30. September, ab 18 Uhr in der Agora des Uetzer Schulzentrums.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller