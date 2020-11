Sie sind die Helden ihrer eigenen Geschichte - drei junge Leute erzählen in der Youtube-Dokuserie „Jugendland“ über ihre Hoffnungen und Träume. Gleichzeitig stecken sie auf dem Dorf fest. Regisseur Christoph Heymann weiß, was die drei besonders nervt.

Youtube-Serie „Jugendland“: Wer hängt noch an der Bushaltestelle rum?

