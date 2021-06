Uetze/Hildesheim

Der Prozess gegen den 42-jährigen Enim P., der am 13. Dezember in Uetze seine Schwägerin mit einem Kopfschuss schwer verletzt hatte, ist am Dienstag vor dem Landgericht Hildesheim mit einem Schuldspruch zu Ende gegangen. Der Mann muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Zudem ordnete das Schwurgericht seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Angeklagt war Enim P. wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und der versuchten Tötung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau. Vom letzten Vorwurf hat das Gericht ihn freigesprochen.

Angeklagter wollte seine Ehre wiederherstellen

Folgendes hatte sich Ende vergangenen Jahres zugetragen: Der Angeklagte verschaffte sich am 13. Dezember gegen 5 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau in Uetze, um diese zu töten. Das sah das Gericht als erwiesen an. Er habe seine Ehre wiederherstellen wollen, nachdem seine Frau ihm ein seinen Vorstellungen entsprechendes Umgangsrecht mit dem gemeinsamen Kind verweigert hatte. Vor Ort habe der Mann dann versucht, durch verschlossene Türen zu seiner Frau zu gelangen. Als seine Schwägerin kam, die die Ehefrau alarmiert hatte, um den Mann zu beruhigen, eskalierte die Situation. Der Angeklagte schoss seiner Schwägerin schließlich aus kurzer Distanz mit einer Schusswaffe in das Gesicht. Das Projektil trat an der Wange ein- und an der rechten Ohrmuschel aus, sodass es zu einer starken Blutung kam.

Gericht: Mordmerkmal ist erfüllt

„Die Kammer ging bei ihrer Entscheidung von dem Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe aus, weil der Angeklagte seine persönliche Reputation über das Leben der Geschädigten und insgesamt bei seinem Auftreten auch über das Wohl seiner Ehefrau und seines Kindes stellte“, berichtet Gerichtssprecher Steffen Kumme. Beim Strafmaß habe das Gericht den Alkohol- und Kokainkonsum des Angeklagten zur Tatzeit ebenso wie die Vorstrafen des Mannes wegen anderer Gewaltdelikte – er hatte seine Frau mehrmals verprügelt – und die Langzeitfolgen für die angeschossene Schwägerin berücksichtigt.

Eine versuchte Tötung sah das Gericht hingegen nicht, weil Enim P. zu seiner Ehefrau, die sich in der Wohnung barrikadiert hatte, noch nicht vorgedrungen war, um ihr tatsächlich etwas anzutun.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von neun Jahren bei gleichzeitiger Unterbringung in einer Entziehungsanstalt beantragt. Die Verteidigung sah hingegen keine Tötungsabsicht des Angeklagten und hatte deshalb für eine Freiheitsstrafe von höchstens vier Jahren sowie den Aufenthalt in einer Entzugsklinik plädiert. Das Urteil ist laut Kumme noch nicht rechtskräftig, innerhalb einer Woche können Staatsanwalt und Verteidiger Revision einlegen.

Von Anette Wulf-Dettmer