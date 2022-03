Katensen

Da ist letztlich ein Schutzengel unterwegs gewesen. Am 3. November vergangenen Jahres krachte ein schwarzer Mercedes-Kombi in die Katenser Kirche. Es entstand zwar immenser Schaden, doch niemand wurde verletzt. Der 84 Jahre alte Fahrer des Autos wollte eigentlich rückwärts von dem Parkplatz vor der Kirche am Burgdorfer Weg fahren, doch der Mercedes machte stattdessen einen Satz nach vorn, durchschlug die Wand der Kirche und steckte bis zur Windschutzscheibe in dem Gebäude.

Bis zur Windschutzscheibe in der Mauer: Im November 2021 war der Mercedes in die Kirche in Katensen Kirche gefahren. Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

In der Folge musste die Michaeliskirche in Katensen zunächst aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, die Gläubigen mussten für Gottesdienste in die Johannes-der-Täufer-Kirche nach Uetze ausweichen. Doch das ist nun Geschichte. Seit Sonntag, 20. März, kann in der Kirche im Dorf wieder gebetet werden.

Wiederherstellung der Kirche kostet rund 26.000 Euro

Nach Auskunft von Pastorin Heidi Kück ist dieser Gottesdienst sehr gut besucht gewesen – vielleicht auch aus purer Neugier. Immerhin dauerten die Arbeiten gut vier Monate. Die Kosten der Reparatur belaufen sich nach Angaben Kücks auf 26.000 Euro. Die Versicherung des Unfallfahrers war dafür aufgekommen. Lediglich die Rechnung für die Küsterin, die täglich die Kirche für die Handwerker auf- und zugesperrt hatte, ist der Pastorin zufolge noch nicht beglichen.

Ein Trümmerhaufen: Im Inneren der Kirche entstand durch den Unfall jede Menge Staub, der die Orgel beschädigte. Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Um das Kircheninnere vor Feuchtigkeit zu schützen, hatten Handwerker zunächst das große Loch in der Seitenwand des Gebäudes mit Holzplatten abgedichtet. Danach begutachtete ein Statiker die Stabilität, bevor die Trümmer beseitigt und die schwer durch den entstandenen Staub beschädigte Orgel zur Reparatur gegeben werden konnte.

Isernhagener Orgelbauer reinigt das Instrument

Allein für die Reparatur des Instruments wurden zunächst 10.000 Euro veranschlagt. Diese Summe hatte der Orgelsachverständige der Hannoverschen Landeskirche ermittelt. „Doch ganz so teuer ist es nicht geworden“, berichtet Kück nun. Übernommen hatte die Arbeit die in Isernhagen-Altwarmbüchen ansässige Fachfirma Gebrüder Hillebrand Orgelbau. Die Pastorin erinnert sich an die erste Probe auf der Orgel nach dem Unfall. „Beim Probespielen durch den Orgelbauer kamen aus den kleineren Pfeifen gar keine Töne mehr.“

Dort, wo einst das Auto in die Kirche gerast ist, stehen nun zwei Stühle samt Buchsbaum. Quelle: Sven Warnecke

Die Orgel klingt nun wieder so wie vorher. Auch das Kircheninnere sei nach den Reparaturarbeiten wieder so schön wie vorher geworden. Davon hätten sich die Besucher des ersten Gottesdienstes überzeugen können. „Wir sind sehr glücklich, dass die Kirche wieder hergestellt ist“, sagt Kück.