Schwüblingsen

Das Hoffest beim Biobauern Stolze hat am Sonntag wieder Hunderte Besucher in den Uetzer Ortsteil Schwüblingsen gelockt. Sie alle waren gekommen, um einen Blick hinter die Kulissen eines Biohofs zu werfen: um die Schweine, Mutterkühe und Mastbullen, Martingsgänse, Enten, Masthähnchen und Legehühner auf den Weiden und in den Ställen – alle mit Freiluftabteil – anzuschauen. Vier Planwagengespanne brachten die Gäste zum Heidhof im Burgdorfer Holz. Dort hält Hendrik Stolze seit Anfang des Jahres Jungbullen und seit Kurzem auch Legehennen.

900 Hennen und sechs Hähne hält Hendrik Stolze auf dem Heidhof. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Viele sind Kunden der Stolzes, andere wollten nur wissen, wie Landwirtschaft auf einem Biohof funktioniert. „Ich vertraue den Lebensmitteln, die ich von Stolze auf dem Wochenmarkt kaufe“, sagt Ulrike Pietsch aus Salzgitter, die nach eigenem Bekunden seit vielen Jahren Kundin ist. Bei Bioprodukten aus dem Supermarkt sei sie sich nicht so sicher. „Wenn man es nicht gesehen hat, ist man skeptisch“, pflichtet ihr ein weiterer Besucher bei.

Svenja Neuhaus aus Hannover ist mit ihrer Tochter und ihren Eltern gekommen, die ebenfalls Stolze-Kunden sind. „Ich finde es wichtig, dass Kinder lernen, wo das Essen herkommt, das auf den Tisch kommt.“ Ihre Tochter im Kindergartenalter hat den Ausflug sichtlich genossen. Sie fütterte die Hennen mit Blättern, die sie außerhalb des großen Freilaufs abgezupft hatte.

Von Anette Wulf-Dettmer