Zwischen der Wolfsforder und der Eltzer Mühle soll die Fuhse renaturiert werden. Auf einem 270 Meter langen Flussabschnitt, dessen angrenzende Flächen im Eigentum der Gemeinde Uetze sind, sollen die massiven Steine der Uferbefestigung entfernt werden. Ziel ist es, Bereiche zu schaffen, in denen sich die Flussbarbe wohlfühlt. „Denn dort, wo sich dieser Fisch wohlfühlt, entsteht auch Lebensraum für andere Tiere und Pflanzen“, erklärt Sören F. Brose vom Verein Fischotterschutz, der das Barbenprojekt im südöstlichen Niedersachsen betreut.

„Die Fuhse ist in diesem Bereich zehn Meter breit“, sagt Brose. Damit sei ausreichend Platz, um das Flussbett zu modellieren. „Wir werden Stellen schaffen, wo das Wasser schneller und wo es langsamer fließt.“ Denn die Barbe habe unterschiedliche Ansprüche an ihren Lebensraum. Zum Ende der Vegetationsperiode, mit fallenden Wassertemperaturen, halten sich die Fische in tiefen Gumpen mit beruhigter Strömung auf, wo sie mit längeren Ruhephasen den Winter verbringen. Zusätzlich zu den jährlichen Wanderungen in ihre Laichgebiete haben sie einen ausgeprägten täglichen Wanderrhythmus.

Die Barbe jagt in der Strömung

Im Laufe des Tages wechselt der Fisch zwischen Ruheplätzen wie Unterständen und Kolken zu strömungsintensiveren Bereichen, wo er vor allem in der Dämmerungs- und Nachtphase auf Beutesuche geht. Auf dem Speisezettel der Barbe, die zur Familie der Karpfen gehört und bis zu 100 Zentimeter lang werden kann, stehen vor allem Muscheln, Flohkrebse, Insektenlarven und kleine Fische. Ihre vier mit zahlreichen Sinneszellen ausgestatteten Barteln helfen ihr, diese Tiere aktiv im und auf dem Gewässergrund aufzuspüren.

Nur noch vereinzelt kommt die Flussbarbe in der Fuhse vor. Quelle: San Martin Gilles

270 Meter sind nur eine kurze Strecke, räumt Brose ein. „Aber der Gedanke hinter dem Projekt ist, Inseln zu schaffen mit hoher Strukturvielfalt. Die bringen eine ganze Menge für Tiere und Pflanzen.“ Die Wahl sei auf die Flussbarbe gefallen, weil sie eine sogenannte Schirmfischart ist. Verbessere man ihren Lebensraum, profitiere davon das ganze Ökosystem, erklärt Brose. Solche Inseln werden in allen Zuflüssen der Aller angelegt. Das Barbenprojekt ist auf sieben Jahre angelegt und soll 2024 abgeschlossen sein.

Umgestaltung kommt später als geplant

Die Barbe steht in Niedersachsen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten, denn sie hat hohe Ansprüche an Lebensraum und Wasserqualität. Beides ist jedoch im vergangenen Jahrhundert infolge des Gewässerausbaus größtenteils verloren gegangen. Auch die Fuhse wurde damals begradigt. „Dort, wo wir renaturieren wollen, bildete die Fuhse ursprünglich eine Schleife“, berichtet Brose.

Die Arbeiten in dem Fluss bei Dedenhausen wollte Brose nach eigenen Angaben eigentlich Ende Januar 2021 erledigt haben. „Doch wir haben sie verschoben. Jetzt wird es frühestens im September 2021 losgehen.“ Grund für die Verzögerung seien die vielen Absprachen mit allen Beteiligten. Das Projekt wird aus dem Förderprogramm Biologische Vielfalt des Bundesamts für Naturschutz finanziert, und das Land Niedersachsen gibt Geld.

Gemeinde und Region beteiligen sich an Kosten

Die Gemeinde Uetze wird sich auch an den Kosten für die Entnahme der in beiden Ufern verbauten Wasserbausteine und die neue Bepflanzung der Böschungen in Höhe von insgesamt 11.186 Euro beteiligen. Die Region Hannover übernehme 90 Prozent davon, sagt Karin Windhausen, Teamleiterin Verkehr, Umwelt und Planung im Uetzer Rathaus, „sodass die Gemeinde mit etwas mehr als 1000 Euro dabei ist“. Auch die Politik unterstütze das Projekt, berichtet Windhausen. In der jüngsten Sitzung des zuständigen Ratsausschusses sei das Projekt sehr positiv aufgenommen worden.

