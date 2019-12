Neue Schauburg zeigt Literaturverfilmung „Deutschstunde“

Burgdorf

Die Neue Schauburg in Burgdorf und die AboPlus-Aktion von HAZ und NP präsentieren am Mittwoch, 11. Dezember, um 17 Uhr das Drama „ Deutschstunde“. Wer an der Kinokasse die AboPlus-Karte vorzeigt, erhält 2 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.

Im Mittelpunkt der Neuverfilmung von Siegfried Lenz’ gleichnamigem Roman, einer der erfolgreichsten Veröffentlichungen der deutschen Nachkriegsliteratur, steht ein Junge, der sich zwischen Pflichtgefühl und individueller Verantwortung entscheiden muss. Die Deutsche Film- und Medienbewertung verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll: Regisseur Schwochow sei „ein atmosphärisch dichtes und kraftvolles Werk gelungen, das den Widerspruch zwischen Pflichterfüllung und individueller Verantwortung klar herausarbeitet und sehr aktuell an heutige Zuschauer appelliert, Stellung zu beziehen“.

Zwischen Pflichtgefühl und Unrechtsbewusstsein

Und darum geht es: Siggi Jepsen (Tom Gronau) sitzt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Jugendarrest und muss einen Aufsatz zum Thema „Die Freuden der Pflicht" schreiben. Doch er findet keinen Anfang, und das Blatt bleibt leer. Zur Strafe muss er sich der Aufgabe am nächsten Tag erneut stellen, diesmal in einer Zelle. Dort bringt er die Erinnerungen an seinen Vater Jens Ole Jepsen ( Ulrich Noethen) zu Papier. Dieser erfüllte als Dorfpolizist seine Pflicht stets genau und unerbittlich.

Auch gegen seinen Jugendfreund, den expressionistischen Künstler Max Ludwig Nansen ( Tobias Moretti): Er überwachte ein Malverbot, das die Nationalsozialisten gegen diesen verhängt haben, penibel. Der elfjährige Siggi ( Levi Eisenblätter) soll ihm dabei helfen. Doch Nansen hält sich nicht an das Berufsverbot und baut ebenfalls auf die Hilfe seines Patenkindes Siggi. Der ist hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, seinem Vater zu gefallen, und der Ahnung, dass dem Maler großes Unrecht geschieht, zwischen Anpassung oder Widerstand. Was ihm letztlich auch den Jugendarrest einbringt.

Von Sandra Köhler