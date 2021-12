Uetze

Wochenlang war die Gemeinde Uetze das Schlusslicht der Region Hannover bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Doch diese entspannte Zeit ist vorbei. Seit dem 30. November ist der Inzidenzwert von 82,6 auf 170,1 am Dienstag, 7. Dezember, gestiegen. Das ist der achtniedrigste Wert der 21 Regionskommunen. Das zeigt, wie brisant das Infektionsgeschehen in der Region noch immer ist – die Corona-Inzidenz liegt aktuell bei 216.

Seit Ende November sind 38 Uetzer Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Pandemieausbruch wurde die Infektion bei 919 Frauen, Männern und Kindern nachgewiesen. 17 Menschen – der Wert ist zum Glück seit Wochen unverändert – sind im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 gestorben.

Kaum Corona-Fälle in Uetzes Kitas und Schulen

Die Kindertagesstätten und die Schulen in der Gemeinde sind kaum von Corona-Fällen betroffen. Einzig die Hänigser Krippe „Schneckenhäuschen“ mit nur einer Gruppe ist geschlossen – und zwar bis Freitag, 17. Dezember. Dort gab es laut Rathaussprecher Andreas Fitz zwei positive PCR-Tests. Darüber hinaus würde sich übers Wochenende immer mal wieder vereinzelt Kita-Kinder zu Hause infizieren. Weil diese Jungen und Mädchen nach dem positiven Test gar nicht erst in die Kita kämen, komme es nicht zu Ansteckungen.

„In den Schulen gibt es pro Jahrgang immer mal wieder ein positiv getestetes Kind“, berichtet Fitz. Doch Auswirkungen auf die Klassenkameraden hatte das bislang nicht. Es mussten keine Mitschüler in Quarantäne geschickt werden. „Durch das regelmäßige Testen wird offensichtlich verhindert, dass es zu weiteren Ansteckungen in den Schulen kommt“, betont Fitz.

So sieht es bei den Nachbarn aus

In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf gibt es an diesem Dienstag im unmittelbaren Umfeld von vier Schulen Corona-Fälle. Laut Stadtverwaltung wurden positive Selbsttests und PCR-Tests gemeldet. Die Inzidenz in Burgdorf hat mit 174,5 einen neuen Höchststand erreicht. In Lehrte hat der Inzidenzwert die 200er-Schwelle überschritten und liegt am 7. Dezember bei 204,3. In Uetzes Nachbarlandkreisen, in die viele Einwohner zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, stagniert die Sieben-Tage-Inzidenz auf hohem Niveau. Für Peine wird der Wert 194,3, für Celle 248,1 und für Gifhorn 296,2 gemeldet. Die Inzidenz in Niedersachsen liegt am Dienstag bei 196, das ist bundesweit der zweitniedrigste Wert, Schlusslicht ist Schleswig-Holstein (146,9).

Rathaus auch für Ungeimpfte geöffnet

Seit dem 1. Dezember gelten in der Region Hannover verschärfte Corona-Regeln. In viele Bereiche kommen nur Geimpfte und Genesene, zum Teil müssen sie zusätzlich einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Das Uetzer Rathaus bleibt jedoch auch Bürger offen, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen. Hier gilt die 3G-Regel: Ungeimpfte müssen einen negativen, zertifizierten Test vorlegen. Zudem muss generell eine FFP2-Maske getragen werden. Generell bittet die Verwaltung, dass sich die Besucher vorher anmelden.

Von Anette Wulf-Dettmer