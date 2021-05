Uetze

Wer sein Haus mit Gas oder Erdöl heizt, muss sich wegen der Klimaschutzabgabe auf höhere Kosten einstellen. Eine Umstellung auf strombetriebene Heizsysteme könnte sich möglicherweise lohnen, wenn eine eigene Fotovoltaikanlage am Haus den Strom liefert. Was dabei zu beachten ist, wird in einem kostenlosen Online-Vortrag der Klimaschutzagentur der Region Hannover am Donnerstag, 20. Mai, ab 17 Uhr erklärt. Dazu sind auch die Bürgerinnen und Bürger in Uetze eingeladen.

Expertin Franziska Materne wird darstellen, welche Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen, wie groß die Anlage sein sollte, wann ein zusätzlicher Stromspeicher sinnvoll ist, und welche regionalen und überregionalen Fördertöpfe es gibt. Im Anschluss können die Teilnehmer Fragen stellen, auch zu individuellen Aspekten.

Zuschalten kann sich jeder zu dem Vortrag „Aus Sonne wird grüne Energie – Solarstrom nutzen und speichern“ über die Seminarplattform edudip. Der Link steht auf der Homepage der Klimaschutzagentur unter der Rubrik Veranstaltungen.

Von Anette Wulf-Dettmer