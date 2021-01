Uetze

Der Uetzer Ortsrat setzt sich weiter für eine neue Fußgängerbrücke über die Fuhse im Uetzer Waldstück Herrschaft ein. Mit der Neuausweisung des Waldes als Naturschutzgebiet sind rechtliche Bedenken wohl ausgeräumt, nun steht noch die Frage der Finanzierung im Raum. Ortsbürgermeister Jens Schumacher hofft auf Unterstützung des Forstamtes.

Kurz vor Weihnachten fragte Schumacher beim zuständige Forstamt Fuhrberg an, ob dieses gewillt ist, einen Ersatz für die Fuhsebrücke zu bauen und einen entsprechenden Bauantrag zu stellen. Zudem möchte er wissen, ob die Forstverwaltung das Geld für einen Ersatzbau hat beziehungsweise ein Budget für die Brücke in den Haushaltsplan für 2021 einplant.

Anzeige

Neue Verordnung ist seit September 2020 rechtskräftig

Bereits im Februar 2020 hatte der Leiter des Forstamtes Fuhrberg, Hans-Martin Roese, erklärt, dass die Niedersächsischen Landesforsten grundsätzlich einen Neubau planen. Damals warteten sie auf die Naturschutzverordnung für die Herrschaft, die die Region Hannover schließlich im September beschlossen hat. Das Land hatte den Auwald zuvor der Europäischen Union als Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet) gemeldet.

Das Forstamt wollte den Beschluss abwarten, weil die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover nach dem damaligen Entwurf vorhandene Wege in der Herrschaft aufheben kann. Der Weg, der zum Standort der früheren Holzbrücke führt, könnte eventuell gesperrt werden und Spaziergänger die Fuhse so gar nicht mehr erreichen – was den Brückenbau für Roese zum damaligen Zeitpunkt unverantwortlich gemacht hätte.

Lesen Sie auch:Darum sollte es keine neue Fußgängerbrücke in der Herrschaft geben

Kinder sollen in der Natur spielen dürfen

Ansonsten befürwortet Roese sehr wohl, dass es für die marode und inzwischen abgebaute Brücke, die einst das Technische Hilfswerk errichtet hatte, einen Ersatz gibt. Er sagte in einem Gespräch mit dieser Zeitung, dass es wichtig sei, vor allem Kinder in der Natur spielen zu lassen. Das Ufer der Fuhse sei dafür hervorragend geeignet. Deshalb sollten die kleinen Waldwege offen bleiben für Spaziergänger. Im Etat der Landesforsten hatte er 80.000 Euro dafür eingeplant.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die entsprechende Passage im Entwurf für das Naturschutzgebiet, die eine Überquerung der Fuhse verhindern sollte, hat die Region inzwischen gestrichen. Über die CDU-Regionsfraktion fragte Schumacher bei der Unteren Naturschutzbehörde nach der aktuellen rechtlichen Lage, die sich durch die neue Verordnung ergebe. Die Antwort gibt Anlass zur Hoffnung: Zwar sieht die Regionsverwaltung keine Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung des Brückenneubaus. Allerdings könne die Staatsforstverwaltung sich nicht mit Hinweis auf die Neuausweisung des Naturschutzgebiets verweigern, eine neue Brücke zu errichten. Roese wiederum fordert, dass „in jedem Fall sichergestellt sein muss, dass eine dauerhafte Nutzung zugunsten der Erholungssuchenden sichergestellt wird“.

Landesforsten brauchen keine Bauerlaubnis

Laut Naturschutzbehörde könnte der Bau als Instandsetzung der Brücke eingestuft werden, sodass die Landesforsten keine Baugenehmigung benötigen. Ebenso könnte die Zustimmung der Behörde gegebenenfalls überflüssig werden, wenn ein „Ersatzbau aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses“ notwendig wäre, so schreibt es der Lehrter Regionsabgeordnete Bernward Schlossarek ( CDU) an Schumacher.

Von Elena Everding und Anette Wulf-Dettmer