Die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Uetze am Sonnabend in Benjamin Kochs mobilen Biergarten, der momentan in Katensen geöffnet ist, stand ganz im Zeichen der Kandidatenkür für die Kommunalwahlen am 12. September 2021. Die Sozialdemokraten haben Florian Gahre offiziell – mit 100 Prozent der Stimmen – zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt. Ihre Wahlliste für den Gemeinderat kann die SPD mit 29 Mitglieder aus fast allen Uetzer Ortsteilen besetzen. Für einen Sitz in sieben der insgesamt neun Ortsräte kandidieren 54 Sozialdemokraten.

Die Wahllisten im Einzelnen:

Ortsrat Dedenhausen: 1. Joachim Hutschenreuter 2. Yvonne Sommer, 3. Söhnke Leßmann, 4. Isabelle Hutschenreuter, 5. Alexander Martini, 6. Sabine Wolf, 7. Bastian Bührig, 8. Bärbel Bolten, 9. Reinhard Bührig, 10. Horst Kriegsmann.

Ortsrat Dollbergen:1. Till Schumann, 2. Tanja Büschefeld, 3. Rainer Richter, 4. Rainer Hennig, 5. Sven Klomp, 6. Patrick Semrau.

Ortsrat Eltze:1. Rudolf Schubert, 2. Thordies Hanisch, 3. Volker Linke, 4. Elias Jakobi, 5. Steffi Heidinger, 6. Joshua Jakobi, 7. Volker Herzog, 8. Ortrud Sander.

Ortsrat Hänigsen:1. Norbert Vanin, 2. Nadine Schrader, 3. Martin Trisch, 4. Ruth Andresen, 5. Klaus Wedemeier, 6. Karin Unnasch-Scheller, 7. Manfred Scheller, 8. Holger Vanin, 9. Wolfgang Tannenberg, 10. Birgit Bubenitschek, 11. Kai Eisenblätter, 12. Oliver Meyer, 13. Fabian Hage.

Ortsrat Obershagen:1. Matthias Müller, 2. Ulrike König, 3. Stephanie Sorrentino, 4. Wolfgang Daniel, 5. Marco Brandes.

Ortsrat Schwüblingsen:1. Matthias Deike, 2. Christoph Schrader, 3. Niels Poelmeyer.

Ortsrat Uetze:1. Klaus Finger, 2. Claudia Otte, 3. Wolfram Saber, 4. Christa Huwald, 5. Jürgen Böhnke, 6. Simone Möhricke, 7. Florian Lackert, 8. Claudius Schiller, 9. Jürgen Kropp.

