Hannover

Wochenlange Wartezeiten auf einen Termin in den Bürgerämtern, Geduldsprobe für Eltern, die Elterngeld beantragt hatten, oder erhebliche Verzögerungen bei der Ausstellung von Todesurkunden: Wer von der Stadtverwaltung in Hannover etwas braucht, musste und muss sich in einigen Bereichen weiterhin auf zum Teil wochenlange Wartezeiten einstellen. Die Stadt begründet das immer wieder mit der Corona-Pandemie und einer großen Personalknappheit.

SPD-Kandidat will Problem dauerhaft lösen

Der Regionspräsidentenkandidat der SPD, Steffen Krach, will diese Probleme dauerhaft lösen und schlägt deshalb eine enge Zusammenarbeit der kommunalen Verwaltungen in der Region Hannover vor. Künftig solle es nichts Außergewöhnliches mehr sein, wenn sich Kommunen gegenseitig befristet mit Personal aushelfen, falls es einen besonderen Bedarf gibt. Das hatte es wegen der Corona-Pandemie im Gesundheitsamt bereits gegeben, sei aber immer wieder nötig, sagt der Kandidat. „Personal muss dort vorhanden sein, wo es gebraucht wird“, betont er. Ein solches System helfe auch, die Finanzen der einzelnen Kommunen zu schonen, weil nicht so viel Personal für besondere Situationen vorgehalten werden müsse.

Es gebe bereits gute Beispiele dafür, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Beispielsweise hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region Hannover kürzlich Aufgaben der KfZ-Zulassung der Landeshauptstadt übernommen, um dort einen Engpass zu überbrücken. Und auch die Ordnungsdienste der Städte und Gemeinden waren im vergangenen Jahr im Auftrag der Region Hannover unterwegs, um Verstöße gegen Corona-Vorschriften zu ahnden. Ein Arbeitsplatzwechsel sei wegen digitalisierter Akten und anderer elektronischer Möglichkeiten oft gar nicht nötig. Die Stadt Hannover konnte sich am Donnerstag zu dem Thema nicht äußern.

„Wir alle leiden unter Fachkräftemangel“

In einigen Bereichen gibt es bereits einen funktionierenden Austausch, bestätigt Thorsten Bullerdiek vom Städte- und Gemeindebund. Voraussetzung sei aber immer die Zustimmung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie des Personalrats.

Das sei aber nicht so einfach, sagt Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße. „Alle Kommunen leiden unter einem Fachkräftemangel“, erklärt der CDU-Politiker. Da sei es natürlich schwierig, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an eine andere Verwaltung abzugeben. Außerdem sei ein Ausleihen deshalb nicht so einfach, weil bei vielen Verwaltungstätigkeiten besonderes Spezialwissen nötig sei.

Hannover lehnte Hilfe ab

Allerdings scheint die interkommunale Hilfe auch nicht immer gewünscht zu sein. Mitarbeiter der Stadt Uetze hätten in Burgwedel geholfen, als es dort vor einigen Jahren lange Wartezeiten für die Bürger bei der Beantragung von Elterngeld gab, berichtet Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg (SPD). „Das hatte gut funktioniert, deshalb hatte ich vor rund zwei Jahren der Stadt Hannover Uetzes Hilfe angeboten, als es dort ähnliche Probleme gab“, erzählt er. Aber das Angebot habe man in Hannover nicht angenommen. Erst dachte man im Rathaus der Landeshauptstadt, Backebergs Anruf sei nicht aus Uetze, sondern aus Uelzen gekommen. Später sei sein Angebot dann zurückgewiesen worden.

Die Gewerkschaft Verdi setzt bei der personellen Ausstattung der Verwaltungen der Städte und Gemeinden andere Schwerpunkte. „Es muss aus unserer Sicht viel mehr darum gehen, den öffentlichen Gesundheitsdienst wie auch alle anderen Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge personell ausreichend auszustatten“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sabrina Basti. Bereits jetzt sei ein Fachkräftemangel in so gut wie allen Bereichen der Verwaltung festzustellen. Das sei besonders während der Corona-Pandemie deutlich geworden. „Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass die Zahl der Ausbildungsplätze ausgeweitet wird und es eine langfristige Perspektive für die Ausgelernten, gute Arbeitsbedingungen und ein gutes Fortbildungsprogramm gibt, um das Personal halten zu können“, sagt Basti. Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes müsse gestärkt werden.

Von Mathias Klein