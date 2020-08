Die Polizei hat einen 29-jährigen Mann am Sonntag gleich zweimal gestoppt. Um 2.45 Uhr fuhr er mit einem Auto viel zu schnell durch Uetze. Am Nachmittag flüchtete er auf einem Motorrad vor der Polizei, als diese ihn erneut kontrollieren wollte. Schließlich stellten ihn Beamte in der Nähe von Dahrenhorst.