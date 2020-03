Drei mit dem Coronavirus infizierte Nachbarn, 40 Mitbürger in Quarantäne: In Uetze-Eltze gibt es bislang die meisten Erkrankten in Niedersachsen. Doch die Einwohner reagieren gelassen, wie ein Besuch im Waldkindergarten Grashüpfer zeigt. Per Whatsapp stehen sie mit den Patienten in Kontakt – und machen auf Wunsch auch Besorgungen.