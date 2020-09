Uetze

Wann das Uetzer Rathaus wieder für die Bürger allgemein zugänglich sein wird, kann die Gemeindeverwaltung noch nicht sagen. Angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen nicht zuletzt in Uetze, bleibt es vorerst bei der Regelung, dass jeder Bürger, der etwas im Rathaus zu erledigen hat, vorher telefonisch einen Termin vereinbaren muss. Die offene Sprechstunde im Bürgerbüro fällt bis auf Weiteres aus.

Aus Infektionsschutzgründen wird laut Rathaussprecher Andreas Fitz mit Terminvergaben gearbeitet. „Damit im Zweifel Infektionsketten nachvollzogen werden können.“ Dies diene gleichermaßen der Sicherheit der Besucher und der Mitarbeiter. Für die Terminabsprache ist das Bürgerbüro unter Telefon (05173) 970-030 zuständig. Die dortigen Mitarbeiter sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags bis 14 bis 18 Uhr zu erreichen.

Bitte um Rückruf per E-Mail

Allerdings sei die Nachfrage sehr hoch. „Es können daher nicht alle Anrufer gleichzeitig bedient werden“, sagt Fitz zum Engpass, der durch technische Probleme mit der Telefonanlage derzeit noch verschärft werde. Diese würden ab in Kürze beseitigt sein. In dringenden Fällen haben die Uetzer zudem die Möglichkeit, das Servicecenter unter der Nummer (05173) 9700 anzurufen und um Rückruf bitten. Allerdings warnt die Verwaltung: „Auch hier kann es zu den Kernzeiten zur Überlastung der Leitungen kommen“. Alternativ können die Bürger eine E-Mail mit ihrem Anliegen und der Bitte um einen Rückruf zur Terminvereinbarung an einwohner@uetze.de senden.

Von Anette Wulf-Dettmer