Uetze

Lange Wartezeiten am Telefon, um einen Termin im Uetzer Bürgerbüro zu vereinbaren, gehören seit Kurzem der Vergangenheit an. Die Einwohner können Termine jetzt online buchen. Der Link zum Anmeldeportal steht gleich auf der Internet-Startseite der Gemeinde. Von dort werden die Bürger gut verständlich und schnell durch das Anmeldeprogramm geführt. An einem Termin können die Uetzer bis zu vier Angelegenheiten erledigen.

Den neuen Service wissen die Uetzer offenbar zu schätzen. Bereits in den ersten sieben Wochen sind 77 Prozent der Bürgerbürotermine online gebucht worden. „Diese gute Resonanz hat unsere Erwartungen übertroffen“, zieht Jan Schultz, Leiter des Teams Bürgerbüro, Ordnung und Verkehr, eine erste Bilanz. Natürlich würden auch weiterhin Termine am Telefon vergeben.

So übersichtlich ist die Online-Terminvergabe – hier der zweite Schritt – bei der Gemeinde Uetze. Quelle: Gemeinde Uetze (Screenshot)

Telefone im Bürgerbüro monatelang überlastet

Eine Terminvereinbarung über die Bürgerbüro-Hotline (05173) 970-030 geht laut Rathaussprecher Andreas Fitz jetzt wieder zügiger. Das liegt daran, dass das Servicecenter der Stadt Wolfsburg für die Anliegen der Uetzer wieder ein offenes Ohr hat. Das Servicecenter hatte sich seit dem ersten Lockdown in der Corona-Krise allein auf die Stadt Wolfsburg konzentriert. Grund war die enorm hohe Zahl von Telefonanrufen, weil niemand die Rathäuser mehr ohne vorherige telefonische Anmeldung betreten durfte. „Das Center hatte Uetze deshalb gebeten, selbst den Telefonservice zu erledigen“, berichtet Schultz.

Das sei ein Riesenaufwand gewesen. „Wir mussten die Telefone mit eigenem Personal bedienen, wobei sich die Zahl der Anrufe vervierfacht hatte“, sagt der Teamleiter. Die Überlastung der Telefone habe verständlicherweise zu viel Unmut bei den Bürgern geführt.

30 Prozent mehr Termine

Weil Termine jetzt online gebucht werden können und das Wolfsburger Servicecenter seine Dienste wieder anbietet, sind Arbeitskapazitäten frei geworden. Diese kommen dem Bürgerbüro zugute. Es wurde ein zusätzlicher coronakonform ausgestatteter Arbeitsplatz geschaffen, sodass seit einer Woche mehr Termine vergeben werden können. Bis dahin konnten die Mitarbeiter rund 100 Termine in der Woche erledigen. „Jetzt können 30 Prozent mehr vergeben werden“, sagt Schultz.

Zur Beschleunigung der Arbeitsprozesse und der Verringerung der Wartezeit gibt es zudem den Schnelltresen, an dem ein weiterer Rathausmitarbeiter im Einsatz ist. Auch am Schnelltresen braucht es einen Termin, der jetzt ebenfalls online zu buchen ist. An dem Tresen können neue Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen und Beglaubigungen abgeholt und der Antrag auf ein Führungszeugnis abgegeben werden.

Vier Wochen Wartezeit für einen Termin

Trotz dieser Bemühungen beträgt die Wartezeit auf einen Termin für eine Kfz-Zulassung und das Ausstellen eines neuen Personalausweises laut Fitz momentan vier Wochen. „Das halten wir für zu lang, wir waren schon einmal bei 14 Tagen angekommen“, sagt der Rathaussprecher. „Vor Ostern haben wir einen regelrechten Run auf Termine erlebt“, ergänzt Schultz. „Seit Frühjahr 2020, als das Rathaus für drei Wochen komplett geschlossen war, schieben wir einen Stau vor uns her.“ Viele Bürger haben laut Schultz den Antrag auf einen neuen Personalausweis oder Reisepass in der Corona-Pandemie verschoben, aber irgendwann geht das nicht mehr.

„Wir haben uns für die Terminbuchung für das Programm Tevis entschieden, weil viele Bürger es aus anderen Bereichen kennen“, sagt Schultz. Zudem sei es kompatibel mit vielen Fachprogrammen, die in anderen Bereichen des Rathauses verwendet würden. Das ermögliche es, Schritt für Schritt einen digitalen Verwaltungsservice aufzubauen.

Von Anette Wulf-Dettmer