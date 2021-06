Ratswahl in Uetze: SPD setzt drei Frauen auf die vorderen Listenplätze

Uetze

Die Sozialdemokraten haben am Sonnabend ihre Kandidaten und Kandidatinnen für den Uetzer Gemeinderat gewählt. Wichtig sei der SPD, dass auch jüngere Menschen und Frauen die Chance haben, die Politik in der Gemeinde mitzubestimmen, erklärte Ratsfrau und Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch. „Wir haben alle Frauen, die wollten, auf die vorderen Listenplätze vorgezogen.“ Auf den ersten sechs sind das drei Frauen aus Eltze, Hänigsen und Uetze. „Die anderen haben sich nicht dazu überreden lassen, auf einem vorderen Platz zu kandidieren“, sagte Hanisch.

Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen

29 Frauen und Männer stehen auf der Wahlliste für den Gemeinderat. Es sind in der Reihenfolge ihrer Listenplätze von 1 bis 15: Ernstfried Langer (Uetze), Thordies Hanisch (Eltze), Rudolf Schubert (Eltze), Nadine Schrader (Hänigsen), Rainer Hennig (Dollbergen), Elke Finger (Uetze), Norbert Vanin (Hänigsen), Matthias Müller (Obershagen), Söhnke Leßmann (Dedenhausen) und Patrick Semrau (Dollbergen), Ruth Andresen (Hänigsen), Andreas Kohlmeier (Uetze), Till Schumann (Dollbergen), Martin Trisch (Hänigsen) und Klaus Wedemeier (Hänigsen).

Weiter geht es mit Claudius Schiller (Uetze) auf Platz 16, gefolgt von Isabelle Hutschenreuter (Dedenhausen), Claudia Otte (Uetze), Marco Brandes (Hänigsen), Jürgen Böhnke (Uetze), Rainer Richter (Dollbergen), Kai Eisenblätter (Hänigsen), Volker Herzog (Eltze), Florian Lackert (Uetze), Franziska Greite-Schillert (Uetze), Anke Hutschenreuter (Dedenhausen), Christa Huwald (Uetze), Manfred Scheller (Hänigsen) und Fabian Hage (Hänigsen).

Der jüngste Kandidat auf den ersten 15 aussichtsreichsten Plätzen ist der 20-jährige Patrick Semrau auf Platz zehn, der älteste Klaus Wedemeier aus Hänigsen mit 74 Jahren.

Wahlprogramm: Uetze braucht mehr Bauland für Uetzer

Die SPD-Mitglieder haben zudem den 38-jährigen Florian Gahre einstimmig zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt. Ein zentraler Punkt seines Wahlprogramms ist die Ausweisung von Bauland für Uetzer Bürger. „Es kann nicht sein, dass wir Häuser für stadtflüchtende Familien schaffen, aber unsere Jugend in andere Kommunen abwandern muss“, sagte er. Deshalb müsse die Ausweisung von Baugebieten beschleunigt werden, zum Beispiel durch die Vergabe von Aufgaben an externe Büros oder eine optimalere Verteilung der anstehenden Planungen. Die Sozialdemokraten wollen aber nicht nur Bauland für Familien bereitstellen, sondern sich dafür einsetzen, dass auch kleinere Wohnungen für junge und ältere Leute entstehen.

Von Anette Wulf-Dettmer