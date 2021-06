Uetze

Er kann den Moment so präzise beschreiben, als würde er ihn noch einmal erleben. Er war damals 14 Jahre alt, gerade hatte er eine Lehre als Maler angefangen. Und am 18. Juni 1946 stand er um 10.15 Uhr an einem Haus in Hänigsen auf einer Leiter. „Ich war also ganz nah dran“ sagt Günter Lahmann.

„Dann flogen die Brocken durch die Gegend“: Der heute 89-jährige Günter Lahmann beobachtete 1946 die Explosion. Quelle: Benne

Zuerst bemerkte er, dass die Leiter plötzlich schwankte, wie bei einem Erdbeben. Kurz darauf hörte er den ohrenbetäubenden Knall. „Und dann flogen auch schon die Brocken durch die Gegend – und aus der Erde schoss eine himmelhohe Stichflamme“, sagt der 89-Jährige und atmet tief durch.

Ein Bild der Zerstörung: Das Werksgelände mit dem umgeknickten Förderturm nach dem Explosionsunglück. Quelle: K+S Hinterthür

Nur etwa 500 Meter von seiner Leiter entfernt war im Hänigser Bergwerk Riedel eine Katastrophe von apokalyptischen Dimensionen losgebrochen. Anlieger berichteten später, sie hätten geglaubt, jetzt habe der befürchtete Krieg zwischen Sowjets und Amerikanern begonnen. „Die Leute liefen weg vom Bergwerk, so schnell sie konnten“, sagt Zeitzeuge Lahmann. Trümmer flogen Hunderte Meter weit, es hagelte Eisen- und Holzteile, ein massiver Förderkorb wurde wie ein Spielzeug in einen 50 Meter entfernten Garten geschleudert. Bis Celle war die Explosion zu hören.

„Die Stille des Todes“

Die Wehrmacht hatte während des Krieges in Hänigsen eine Munitionsanstalt betrieben. Im Kalisalzbergwerk Riedel hatte das NS-Regime in großen, unterirdischen Kammern Unmengen von Pulvermunition, Granaten und in geringerem Umfang auch Kampfstoffe eingelagert – in 650 und 750 Meter Tiefe. Unter Federführung der britischen Militärregierung wurden diese nach dem Krieg geborgen und vernichtet. Vorrang hatten dabei Giftgasgranaten. Am 18. Juni 1946 stand die Bergung von Pulversprengstoff an, als auf Sohle 650 das Inferno losbrach.

Verwüstet: Das Werksgelände in Hänigsen nach der Detonation im Jahr 1945. Quelle: Heimatbund Hänigsen

„Tausende Granaten detonierten krachend über dem Werksgelände und schließlich barst auch der Förderturm in Stücke. Die Hölle schien ausgebrochen“, notierte ein Augenzeuge später. „Das ohrenbetäubende Tosen in den Lüften ließ jeden eigenen Schrei der Menschen ungehört untergehen“, schrieb er, „bis nach 25 Minuten jene grauenvolle Stille eintrat, die Stille des Todes.“

In Trümmern: die zerstörte Schachthalle in Hänigsen 1946. Quelle: Heimatbund Hänigsen

„Im Laufe jenes Tages kam es zu vier Explosionen, die jeweils wie Kettenreaktionen abliefen“, sagt Ralf Bierod. Der Historiker ist selbst Bergmannssohn, er lebt in Hänigsen und hat sich intensiv mit dem Unglück beschäftigt. Unter Leitung des damaligen Kommandanten Major Richardson sei errechnet worden, dass die Sprengkraft der Explosionen etwa jener von 11.000 Tonnen TNT-Äquivalent entsprach, sagt Bierod. „Das kommt fast der Atombombe von Hiroshima gleich“, sagt der 54-jährige Historiker – allerdings könne die freigesetzte Energie nur bedingt mit der von Kernwaffen verglichen werden.

Retter erstickten an giftigen Gasen

Bei dem Unglück starben 83 Bergleute sofort. Tage später versuchte ein Rettungstrupp, sich vom etwa vier Kilometer entfernten Bergwerk in Wathlingen über einen Verbindungsstollen in 500 Meter Tiefe zum Unglücksort in der Schachtanlage Riedel vorzukämpfen. Drei Männer erstickten dabei an giftigen Gasen. „Im Umkreis von 20 Kilometern kam es in diesem Sommer zu Ernteausfällen – vermutlich wegen der Schadstoffe im Niederschlag“ sagt Historiker Bierod.

Hunderte kamen 1946 zur Trauerfeier für die Opfer des Unglücks auf dem Werksgelände. Quelle: Heimatbund Hänigsen

„Später hieß es, da hätte wohl jemand in der Frühstückspause unter Tage geraucht“, sagt der 89-jährige Günter Lahmann, der bei der Explosion einen Onkel verlor. Andere mutmaßten, dass Arbeiter die Leinensäcke, in denen das Pulver eingenäht war, aufgeschnitten und das Pulver lose in Kisten geschüttet hatten, weil sie aus dem begehrten Stoff Kleidung machen wollten. Die genaue Ursache des Unglücks konnte jedoch nie geklärt werden.

„Aus Colorado": Grabsteine der Ukrainer auf dem Hänigser Friedhof erinnern an den Spitznamen des Lagers, in dem einige der Explosionsopfer gewohnt hatten. Quelle: Benne

Einen Monat später kamen Hunderte zur Trauerfeier auf dem Werksgelände. Für das, was man an sterblichen Überresten fand, gab es ein Gemeinschaftsgrab auf dem Hänigser Friedhof. Unter den Toten waren auch 20 Ukrainer, die teils als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden waren und 1946 auf eine Ausreise in die USA warteten. Einige von ihnen lebten in Holzbaracken in einem Lager, das in Hänigsen „Colorado“ genannt wurde. Bis heute steht „Colorado“ als Herkunftsangabe auf den Grabsteinen mehrerer Ukrainer auf dem örtlichen Friedhof.

Ein Gedenkstein auf dem Hänigser Friedhof erinnert an die Toten von 1946. Quelle: Benne

Bergwerk ist heute abgeriegelt

„Das Unglück ist bei uns immer noch sehr präsent“, sagt Ortsbürgermeister Norbert Vanin. Für Hänigsen und die umliegenden Dörfer war die Explosion ein Trauma; sie machte Frauen zu Witwen und Kinder zu Waisen. „Seit Monaten werde ich von Angehörigen darauf angesprochen, wie wir den 75. Jahrestag begehen wollen“, sagt der 65-jährige SPD-Mann. Auch sein eigener Schwiegervater arbeitete im Werk als Obersteiger, nur durch einen Zufall war er am Unglückstag nicht eingefahren.

Erinnerung an die Toten: Der Gedenkstein auf dem Werksgelände in Hänigsen. Quelle: Benne

Norbert Vanin steht unter dem Förderturm, dort, wo das Unglück damals geschah. Von 1950 an wurden wieder Kali und Steinsalz im Bergwerk Riedel gefördert. Der Betrieb brummte im Wirtschaftswunderland. Mitte der Sechziger förderte Riedel rund 9 Prozent der deutschen Salzproduktion. Und 1987 wurde 1525 Meter unter der Erde der weltweit tiefste Punkt im Kalibergbau erreicht. „In Spitzenzeiten arbeiteten hier bis zu 800 Leute“, sagt der Ortsbürgermeister.

Ein verlorener Ort: das „inaktive Werk" in Hänigsen - hier ereignete sich 1946 das Unglück. Quelle: Benne

Heute ist das abgeriegelte Bergwerksgelände ein Lost Place. Ein verlorener Ort. Im Jahr 1997 wurde die Produktion eingestellt. Ein Teil der Gebäude wurde abgerissen, bei anderen platzt inzwischen die Farbe von den Holzfenstern. Unkraut sprießt aus Gehwegritzen. Im ehemaligen Betriebsratsgebäude steht hinter einer Fensterscheibe seit Jahrzehnten eine vergessene Plastikblume. Und im Förderturm nisten längst Krähen und Tauben. „Die Natur holt sich alles zurück“, sagt Axel Hinterthür.

Seit Jahrzehnten stehen kleine Plastikblumen im verwaisten früheren Betriebsratsgebäude von K+S in Hänigsen. Quelle: Benne

„Eine tickende Zeitbombe“

Er ist der Betriebsleiter des sogenannten inaktiven Werkes. Mit einem kleinen Team bildet er für den Betreiber K+S hier die Nachhut. „Das Gelände steht unter Bergrecht“, sagt er. Die riesigen unterirdischen Hohlräume dürfen nicht leer bleiben. Seit 2007 werden sie planmäßig geflutet, mit salzhaltigem Wasser von der nahen Halde, aber auch mit Wasser aus der Fuhse.

Ein verlorener Ort: Das verwaiste frühere Betriebsratsgebäude auf dem abgeriegelten Werksgelände. Quelle: Benne

Rund 25 Millionen Kubikmeter Raum gilt es zu füllen, davon müssen heute noch etwa 13 Millionen volllaufen. Der Pegel steht mittlerweile in 850 Meter Tiefe. „Mitte der Dreißigerjahre könnte dann das ganze Bergwerk geflutet sein“, sagt Hinterthür – wann genau, das hänge auch von der Witterung und den Niederschlagsmengen ab.

„Es wäre optimal, die Kampfstoffe zu bergen“: Wolfgang Tannenberg von der Bürgerinitiative Umwelt Uetze. Quelle: Sybille Heine

Wolfgang Tannenberg sieht das alles mit Sorge. „Das ganze ist eine tickende Zeitbombe“, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative Umwelt Uetze. Denn noch immer lagern im Schacht Rüstungsaltlasten, von denen in seinen Augen unberechenbare Gefahren ausgehen.

Bei der Katastrophe wurden beileibe nicht alle Kampfstoffe vernichtet. Große Mengen liegen bis heute in Hänigsen in Hunderten Metern Tiefe. „Die Briten ordneten damals an, unterirdische Räume mit gewaltigen Salzwällen zu verschließen und die Zufahrten mit Ziegelsteinen abzumauern“, sagt Historiker Bierod. Das war 1949 eine Bedingung dafür, dass das Werk den Betrieb wieder aufnehmen durfte. Bei den Rüstungsaltlasten handele es sich im Wesentlichen um geladene Granaten, sagt der Historiker: „Darunter sind 500.000 Wurfgranaten und 58.500 Zehn-Zentimeter-Panzergranaten.“

„Altlasten können nicht geborgen werden“

Umwelt-Aktivist Tannenberg zitiert außerdem aus einem alten Bericht des Oberbergamts Clausthal-Zellerfeld von 1953. Darin gab ein Augenzeuge zu Protokoll, dass in einem Raum auf der 650-Meter-Sohle gewisse Mengen von einem „sehr gefährlichen Arsenkampfstoff“ verstreut liegen. „Die Kampfstoffgase entwickeln sich unter dem Einfluss von Feuchtigkeit“, heißt es in dem Bericht. Die Entscheidung, Riedel zu fluten, hält Tannenberg daher für katastrophal. Er fürchtet, Arsen könnte ins Grundwasser gelangen oder giftige Gase aus dem Schacht austreten.

Harte Arbeit: Das Bild zeigt die Räumung von Panzergranatrohlingen im Jahr 1954. Quelle: K+S Hinterthür

„Es wäre optimal, Munition und Kampfstoffe zu bergen“, sagt Tannenberg. Doch er räumt ein, dass sich dies als zu aufwendig oder zu gefährlich erweisen könnte. Sein Vorschlag: Statt Wasser sollte man lieber den Abraum der nahen Halde nehmen, um das Bergwerk zu verfüllen. Dieser soll zu einem zähflüssigen Brei angemischt und in die Hohlräume gepumpt werden, dort dann kristallisieren und die Altlasten so sicher einschließen.

„Von einer Flutung geht keine Gefahr aus“

Bei der K+S Aktiengesellschaft hält man die Befürchtungen für unbegründet: „Das mögliche Gefährdungspotential wurde mehrfach durch Fachleute bewertet“, sagt Sprecher Marcus Janz. In den Neunzigerjahren, als zeitweilig eine Untertagedeponie in Riedel eingerichtet werden sollte, erstellten Experten mehrere Gutachten dazu. „Alle sind zu dem Schluss gekommen, das von einer Flutung keine Gefahr ausgeht“, sagt er.

Laut K+S lagern in den abgeschotteten Kammern neben Munition, Zündern, Nebelsätzen und Wurfgranaten etwa 50 Tonnen Vorprodukte für chemische Kampfstoffe. Doch auch diese stellten keine Bedrohung dar, betont das Unternehmen: Es sei zu erwarten, dass die Arsensalze, wenn überhaupt, dann nur sehr langsam und nicht vollständig mit der Salzlösung reagierten, die das Bergwerk füllt.

Glockengeläut und Gottesdienst zum Jahrestag Zum Gedenken an die Katastrophe sind in Hänigsen mehrere Veranstaltungen geplant: K+S öffnet am 18. Juni von 10 bis 14 Uhr das Werksgelände an der Wathlinger Straße 55; am Gedenkstein wird dort ein Kranz niedergelegt. Um 10.15, zum Zeitpunkt der Explosion vor 75 Jahren, läuten die Glocken der Hänigser St.-Petri-Kirche das Totengeläut. Um 18 Uhr wird es eine Gedenkfeier auf dem Hänigser Friedhof für die Opfer der Explosion geben, auch dort wird ein Kranz niedergelegt. Und um 19 Uhr steht nahe der St.-Petri-Kirche in Hänigsen ein Freiluft-Gedenkgottesdienst auf dem Programm.

Die Muna-Kammern seien außerdem „strömungstechnische Sackgassen“, aus denen nach der Flutung keine Flüssigkeit herausfließen werde, sagt Janz. Eine Gefährdung des Grundwassers sei ausgeschlossen, sagt er – und verweist auf mehrere Gutachten und Gerichtsurteile aus der Vergangenheit. Es sei keine realistische Option, Kampfstoffe und Munition wieder aus dem Bergwerk zu holen, die hinter teils 100 Meter starken Salzwällen lagern, sagt der Firmensprecher: „Eine Bergung der Altlasten ist rund 70 Jahre nach dem Verschluss der Kammern nicht mehr möglich.“

