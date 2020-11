Uetze

Mitten in der Corona-Pandemie gibt die Leader-Region Aller-Fuhse-Aue, zu der auch Uetze gehört, ihr zweites Themenmagazin heraus. In der Broschüre werden 13 Direktvermarkter aus der Region vorgestellt und viele weitere mit Kontaktadressen aufgeführt. Einkaufen, dort wo die Nahrungsmittel erzeugt werden, hat in der Corona-Pandemie viele neue Anhänger gefunden. Da kommt das neue Magazin gerade recht.

„Angesichts von Klimawandel, Bodenbelastungen und der mit der Corona-Krise ans Tageslicht kommenden Verhältnisse – etwa in der industriellen Wurst- und Fleischproduktion – schauen Verbraucher zunehmend kritisch auf die Herkunft ihrer täglichen Nahrung und wenden sich regional erzeugten Produkten zu“, sagt Gudrun Viehweg, Regionalmanagerin der Leader-Region.

Angebot der Höfe ist breitgefächert

Ob Heidelbeeren und Gemüse vom Ökolandbau Burchard, Fleisch aus eigener Produktion und Schlachterei vom Biohof Stolze, Honig und Kerzen von Imkerin Geraldine Voigt, Eier vom Hof Severloh, Milch vom Hof Heidmann oder Knoblauch – die Vielfalt der landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der Region Aller-Fuhse-Aue ist groß. Nicht alle Anbieter haben eigene Hofläden, manche vertreiben ihre Produkten nur auf Wochenmärkten, andere über örtliche Lebensmittelmärkte. Wo, wann und wie Verbraucher die frischen Nahrungsmittel kaufen können, wird in dem Themenmagazin detailliert aufgeführt.

Das neue Magazin der Leader-Region liegt in Rathäusern und Hofläden aus. Quelle: privat

Detailliert vorgestellt werden folgende Anbieter aus Leader-Region: Biohof Stolze in Uetze-Schwüblingsen, Ökologischer Landbauhof Burchard in Großmoor, die Kooperation Heideknoblauch in Dedelsdorf, der Fischhandel Schmidt in Großmoor, die Biogärtnerei Klages in Uetze-Katensen, der Landmarkt Soltau in Eicklingen, der Hof Heidmann in Eicklingen, der Hofladen Knoop in Altencelle, der Hof Severloh in Oppershausen, die Imkerei und Kerzenmanufaktur Voigthof in Oppershausen, die Weerhuiser Privatbrauerei in Wathlingen , Unser Dorfladen in Großmoor und die Gärtnerei Milleflorie in Wiedenrode.

Hier gibt es das Themenmagazin

Das neue Magazin „ LandLeute – Wir versorgen Sie mit regionalen Produkten und Spezialitäten“ ist erhältlich im Uetzer Rathaus, den Rathäuser an Nachbarkommen, bei den Direktvermarktern in den jeweiligen Orten. Zudem kann es beim Regionalmanagement der Leader-Region per E-Mail an info@amtshof Eicklingen.de angefordert werden.

Von Anette Wulf-Dettmer