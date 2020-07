Reiserückkehrer erkrankt an Corona – zwei Infizierte in Uetze

Uetze

Eine zweite Covid-19-Erkrankung meldet die Region Hannover an diesem Mittwoch für die Gemeinde Uetze: Ein Urlauber, der jetzt nach Hause zurückgekehrt ist, hat sich nach Aussage von Regionssprecherin Tanja Schulz mit dem Coronavirus infiziert. Der Patient sei nach seiner Rückkehr noch nicht wieder auf der Arbeit gewesen, fügte Schulz hinzu. Ihren Angaben zufolge gelten als erste Kontaktpersonen deshalb ausschließlich die Familienangehörigen, die sich wie der Infizierte in Quarantäne befinden.

Familie muss in Quarantäne

Die Betroffenen müssen nun für zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Zeigen sie in dieser Zeit keine Krankheitssymptome, können sie die Quarantäne ohne Einschränkungen oder einen Test beenden. Treten Anzeichen für Covid-19 auf, würden sie auf das Virus untersucht, sagt Schulz.

Anzeige

Bereits seit vergangenem Dienstag befindet sich ein weiterer Uetzer mit seiner Familie in Quarantäne, er hatte an diesem Tag ein positives Testergebnis erhalten – damit registrierte das Gesundheitsamt der Region erstmals seit Wochen wieder Covid-19-Erkrankungen in der Gemeinde, in der am 29. Februar der erste Patient in Niedersachsen positiv getestet worden war.

Von Antje Bismark