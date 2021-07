Hänigsen

Auf dem Burgdorfer Berg in Uetze-Hänigsen hat es am Montag um 13.53 Uhr gekracht. An dem Unfall war ein Rettungswagen beteiligt. Der 29 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit einem Kollegen aus Sorgensen gekommen und fuhr den Burgdorfer Berg in Richtung Hänigser Ortsmitte. Vor ihm hatte eine Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen müssen. Das erkannte der 29-Jährige zu spät. Er versuchte noch mit einem Ausweichmanöver nach links, einen Aufprall zu verhindern. Beim Ausweichen stieß er seitlich mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 63 Jahre alten Uetzers zusammen.

Bei der Karambolage wurde der Sanitäter auf dem Beifahrersitz des Rettungswagens leicht verletzt. Der Rettungswagen und der VW Tiguan wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro.

Zum Unfallzeitpunkt hatte der Fahrer des Rettungswagens weder Martinshorn noch Blaulicht eingeschaltet. Derzeit herrscht in Hänigsen ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen, weil der Verkehr auf der B 188 wegen einer Baustelle zwischen Altmerdingsen und Burgdorf über Hänigsen umgeleitet wird.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller