Risiko zu hoch: Uetzer Schützen sagen Volksfest 2021 endgültig ab

Uetze

Traditionell feiern Uetzes Schützen ihr Volksfest zwei Wochen nach Pfingsten. Diesen Termin hatte der Verein wegen der Coronapandemie abgesagt. Stattdessen sollte der Festausschuss prüfen, ob im Herbst gefeiert kann. „In der Hoffnung, dass dann die Infektionszahlen wegen der Impfungen so niedrig sind, dass ein Volksfest unter Einschränkungen durchführbar ist“, erklärt Vorsitzender Donald Albrecht.

Doch daraus wird nichts. Zwar sei in Zusammenarbeit mit dem Festwirt Peter Lindemann, der Schaustellerin Verena Stange und Gemeindevertretern ausgelotet worden, wie in Einklang mit den bestehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens ein Schützenfest organisiert werden könnte. Das Festprogramm wurde laut Albrecht auf ein Minimum reduziert, um die Vorgaben zu erfüllen. „Doch die Auflagen und Einschränkungen waren letztlich immer noch so gravierend, dass der Vorstand jetzt entschieden hat, auch die letzten Pläne für ein gemeinsames Schützenfest aufzugeben“, begründet Albrecht, warum der Verein das Schützenfest 2021 absagt. Die Einschränkungen machte ein gemütliches Fest unmöglich.

„Wir hoffen jetzt auf das kommende Jahr“

Wie der Schützenchef weiter ausführt, seien sich alle an der Planung Beteiligten einig, dass die gesundheitliche und die juristische Verantwortung sowie der finanzielle und personelle Aufwand zu hoch sind. „Wir hoffen nun auf das kommende Jahr.“ Albrecht verbindet die erneute Absage des Schützenfests mit einem Appell an alle, sich impfen zu lassen, „damit Feiern wie das Schützenfest wieder möglich werden“. Nach mehr als 40 Millionen vollständig Geimpften in Deutschland wisse man, dass das Risiko der Impfung sehr niedrig ist.

Von Anette Wulf-Dettmer