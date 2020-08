Uetze

Die SPD Uetze will Anfang September ihren Kandidaten für das Amt des Gemeindebürgermeisters nominieren. Denn Amtsinhaber Werner Backeberg wird bei der Kommunalwahl 2021 nicht mehr antreten. Er geht nach 20 Jahren als Rathauschef in den Ruhestand. Für die Vorstellung und Nominierung des Kandidaten lädt der Vorstand des SPD-Ortsvereins für Freitag, 4. September, 19 Uhr, zur Mitgliederversammlung ein. Tagungsort ist die Agora des Schulzentrums in Uetze, damit ausreichend Platz ist, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Backeberg wird an diesem Abend einen Rückblick auf seine bisherige Amtszeit und einen Ausblick auf die künftigen Aufgaben im Bürgermeisteramt geben.

Von Anette Wulf-Dettmer