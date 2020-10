Uetze

Die FNOH-DSL Südheide GmbH aus Hänigsen lädt für Sonntag, 18. Oktober, zum Informationsnachmittag über den geplanten Glasfaserausbau in der Gemeinde Uetze ein. Das örtliche Unternehmen will die Bürger in den Uetzer Ortschaften mit schnellem Internet versorgen. Doch in Corona-Zeiten einen Versammlungsort zu finden, der ausreichend Platz bietet, um die Abstandregeln einzuhalten, ist nicht ganz einfach. FNOH-Geschäftsführer Cord Homann hat dafür den Biergarten an der B188 in Altmerdingsen auswählt. Dort werden er und sein Team ab 14 Uhr sämtliche Themen zum Glasfaserausbau durch FNOH vorstellen und alle Fragen der Bürger beantworten.

Die Hänigser Firma bietet wie die Mitbewerber – in Uetze ist das die Deutsche Glasfaser – den Bürgern einen kostenlosen Glasfaseranschluss an, wenn sie einen Vorvertrag mit FNOH abschließen. Die Firma habe inzwischen alle Haushalte in den Uetzer Ortsteilen, bis auf den Kernort, angeschrieben und über ihr Angebot informiert, entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde, erklärt Homann.

FNOH verlegt Glasfaserkabel im Gewerbegebiet

FNOH versorgt bereits Schwüblingsen mit schnellem Internet und verlegt derzeit in einer Tiefe von 60 Zentimetern Rohre für die Glasfaserkabel in der Benroder Straße in Uetze. Vor dort aus werden dann die Raiffeisen-, die Prakla- und die Rudolf-Diesel-Straße erschlossen.

Auch die Deutsche Glasfaser ist auf Werbetour in den Uetzer Dörfern. In Dedenhausen und Eltze hat der Konzern, der internationalen Geldgebern gehört, inzwischen Verträge mit mindestens 40 Prozent der Haushalte abgeschlossen, sodass das Unternehmen dort die Glasfaserversorgung übernimmt. Auch FNOH hatte in den beiden Orten geworben.

Deutsche Glasfaser muss Bahnlinie queren

Die Bauarbeiten sollen Anfang November starten, sagt Projektleiter Christian Fauland von der Deutschen Glasfaser. Die Gemeinde Uetze habe das Okay gegeben für das Verlegen der Kabel in den Gehwegen in 40 Zentimeter Tiefe. Weitere Anträge für die Überlandverbindungen seien gestellt, unter anderem bei der Region Hannover und der Deutsche Bahn. Die Deutsche Glasfaser muss, um in die Gemeinde Uetze zu gelangen, die Bahnlinie Hannover– Berlin queren. Zurzeit endet das Glasfasernetz der Firma in Plockhorst und Eddesse, von dort aus sollen die Kabel unter dem Gleisbett hindurchgeführt werden, so Fauland.

Von Anette Wulf-Dettmer