Nach dem Wochenende liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Uetze bei fast 1000. Bei 78 Uetzern ist das Corona-Virus seit Freitag, 21. Januar, nachgewiesen worden. Zunehmend betroffen sind die Kitas und Schulen in der Gemeinde.

Inzidenz bei fast 1000: Schulen und Kitas in Uetze kämpfen mit immer mehr Corona-Fällen

